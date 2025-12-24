Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

24-12-2025 - 07:37 AM | Thị trường

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Nếu quy ra tiền mặt và đem gửi tiết kiệm số tài sản hiện tại, ông Vượng có thể "ngồi không" thu về 4 triệu USD mỗi ngày mà không cần chạm vào tiền gốc.

Chốt phiên 23/12, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng leo lên mốc đỉnh lịch sử 169.900 đồng/cp (giá đã điều chỉnh).

Cùng với nhịp tăng của cổ phiếu VIC, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng chóng mặt. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đạt 30 tỷ USD, tăng thêm 3,4 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này đưa ông đứng vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, vượt qua cả tỷ phú Jack Ma, người đang sở hữu 29,6 tỷ USD.

Khối tài sản khoảng 30 tỷ USD tương đương với 750.000 tỷ đồng đưa ông Phạm Nhật Vượng vào top 60 người giàu nhất thế giới và thuộc nhóm cá nhân hiếm hoi có khả năng tạo ảnh hưởng tài chính toàn cầu.

Để hình dung về quy mô tiền mặt, nếu xếp chồng các tờ tiền mệnh giá 100 USD, chồng tiền mà ông Vượng sở hữu sẽ cao hơn 30 km và nếu đem ra chi tiêu 1 triệu USD/ngày - mức mà nhiều tỷ phú hiện nay cũng phải "chóng mặt" thì ông Vượng cũng phải tiêu khoảng 82 năm mới hết còn nếu chi tiêu 100.000 USD/ngày, con số đó lên đến hơn 800 năm.

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? - Ảnh 1.

Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một loại nông sản Việt Nam vừa làm một điều 35 năm chưa từng có

Một loại nông sản Việt Nam vừa làm một điều 35 năm chưa từng có Nổi bật

Xe máy điện Honda về giá 17 triệu, sẽ cạnh tranh với đối thủ nào?

Xe máy điện Honda về giá 17 triệu, sẽ cạnh tranh với đối thủ nào? Nổi bật

Tin buồn cho gạo Việt Nam, Thái Lan: Vựa lúa lớn nhất thế giới tồn kho tăng gấp 8 lần mục tiêu, sắp bơm lượng lớn ra thị trường

Tin buồn cho gạo Việt Nam, Thái Lan: Vựa lúa lớn nhất thế giới tồn kho tăng gấp 8 lần mục tiêu, sắp bơm lượng lớn ra thị trường

07:03 , 24/12/2025
Mặt hàng của Việt Nam khiến Mỹ "mê tít", có quốc gia còn tăng nhập khẩu gần 1.000%

Mặt hàng của Việt Nam khiến Mỹ "mê tít", có quốc gia còn tăng nhập khẩu gần 1.000%

21:46 , 23/12/2025
Cuộc cách mạng hạ tầng 5G: Từ người dùng công nghệ đến nhà kiến tạo nền tảng

Cuộc cách mạng hạ tầng 5G: Từ người dùng công nghệ đến nhà kiến tạo nền tảng

21:30 , 23/12/2025
Ngày 5/1/2026, xét xử vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng

Ngày 5/1/2026, xét xử vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng

20:49 , 23/12/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên