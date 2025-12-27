Đây chính là iPhone Fold

Tháng 7 vừa qua, Apple đã kiện Jon Prosser và một người khác vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại nhằm có được thông tin không công khai về iOS 26, dẫn đến việc rò rỉ thông tin trên các video FPT (Front Page Technology) của Prosser.Apple cáo buộc rằng Prosser và Michael Ramacciotti đã lên kế hoạch đột nhập vào một chiếc iPhone đang trong giai đoạn phát triển thuộc sở hữu của nhân viên Apple là Ethan Lipnik, một người bạn của Ramacciotti, để xem trước những gì sẽ là iOS 26.

Bạn có thể nghĩ rằng hành động pháp lý sẽ ngăn cản Prosser tung ra thêm thông tin rò rỉ về Apple. Nhưng đến tháng 8 năm ngoái, một tháng trước khi Apple ra mắt dòng iPhone 17, FPT đã đăng tải hình ảnh render của iPhone 17 Pro.

Và giờ đây, FPT lại tiết lộ hình ảnh render của iPhone Fold.

Prosser tiết lộ, cũng như một số báo cáo trước đây, Apple đã xem xét cả hai kiểu thiết kế gập tiềm năng và quyết định chọn kiểu gập dạng sách tương tự như các mẫu Galaxy Z Fold. Ông cũng cho biết Apple được cho là đã loại bỏ được nhược điểm của hầu hết các điện thoại gập, đó là nếp gấp xuất hiện ở giữa màn hình gập.

Theo Prosser, Apple đã sử dụng một tấm kim loại phân tán áp lực khi gập màn hình, nhờ đó nếp gấp không xuất hiện. Kim loại lỏng được cho là đã được sử dụng trong bản lề, cũng nhằm mục đích loại bỏ nếp gấp. Prosser cho biết màn hình ngoài sẽ có kích thước 5,5 inch.

Khi gập lại, thiết bị sẽ dày 9mm, chỉ tăng nhẹ so với độ dày 8,75mm của iPhone 17 Pro Max. Video của FPT cho biết khi mở ra, màn hình bên trong sẽ có kích thước 7,8 inch. Khi mở ra, iPhone Fold được cho là sẽ dày 4,5mm, mỏng đến kinh ngạc. iPhone Fold sẽ được trang bị bốn camera, một trên màn hình ngoài, hai trên thanh camera ở mặt sau của thiết bị khi gập lại. Camera thứ tư sẽ nằm trên màn hình bên trong.

Prosser cũng nhắc lại một số thông tin khác về iPhone Fold mà nhiều nguồn tin khẳng định trước đó, bao gồm việc thiếu cảm biến Face ID và sự trở lại của Touch ID trên nút nguồn. iPhone Fold có thể sử dụng chip modem thế hệ thứ hai do Apple tự sản xuất, chip C2. FPT cũng nhắc đến pin mật độ cao, lần đầu tiên được Apple sử dụng trên iPhone gập. Tháng trước, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho biết những viên pin này sẽ có dung lượng trong khoảng 5400-5800mAh.

Video của FPT lưu ý rằng iPhone Fold sẽ có hai tùy chọn màu sắc là đen và trắng. Prosser cũng đưa ra mức giá khởi điểm từ 2.000 đến 2.500 đô la Mỹ, giống như những tin đồn trước đây. Ông nhắc lại một tin đồn khác gần đây, đó là khả năng Apple cuối cùng sẽ đặt tên cho chiếc điện thoại này là iPhone Ultra.

Nhiều nhà phân tích đã cho rằng điện thoại gập sẽ vẫn là một thị trường ngách cho đến khi Apple ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên. Với kỳ vọng Apple sẽ giới thiệu iPhone Fold vào tháng 9 tới, có thể bắt đầu giao hàng ngay trong tháng đó, đã đến lúc thị trường điện thoại gập phải phát triển.

Hiện đang chiếm từ 1% đến 2,5% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, điện thoại gập có thể chiếm tới 5% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2028 theo một dự báo.



