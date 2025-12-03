2 rào cản lớn nhất đã xong, iPhone gập tiến sát ngày ra mắt

Chậm mà chắc, chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán từ lâu của Apple đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt. Một báo cáo tiết lộ rằng nó vừa đạt được một cột mốc quan trọng khác. Sau khi hoàn thiện thiết kế màn hình không nếp nhăn vào đầu năm nay, Apple được cho là cũng đã hoàn thiện hệ thống làm mát buồng hơi.

Rào cản kỹ thuật chính trong quá trình phát triển iPhone màn hình gập chính là màn hình. Apple được cho là đã từ chối nhiều thiết kế bản lề và tấm nền trong hai năm qua, nhấn mạnh vào giải pháp không nếp nhăn, vốn là vấn đề mà điện thoại Android đã cải thiện nhưng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Theo báo cáo mới nhất, Apple hiện đã hoàn thiện thiết kế màn hình và chuyển thiết bị sang giai đoạn tiền sản xuất. Ở giai đoạn này, công ty chỉ cần một số điều chỉnh nữa là có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone Fold.

Các nhà cung cấp được cho là đã chuẩn bị đầy đủ. Các đối tác linh kiện trên toàn chuỗi cung ứng — bao gồm các nhà sản xuất tấm nền, nhà sản xuất bản lề và đối tác lắp ráp — hiện đang chờ đợi tín hiệu đèn xanh cuối cùng từ Apple.

Thông tin thú vị mới nhất về iPhone Fold là Apple dự kiến trang bị cho máy tính bảng màn hình gập hệ thống làm mát buồng hơi tương tự như trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Hệ thống này sẽ giúp kiểm soát nhiệt độ trong các tình huống đòi hỏi hiệu năng cao hơn như chơi game, đa nhiệm hoặc sử dụng các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng chip cao - một lĩnh vực mà điện thoại màn hình gập thường gặp khó khăn.

Một số nguồn tin cho hay Apple khá lạc quan về tiềm năng thị trường của iPhone Fold. Các dự đoán ban đầu ước tính doanh số từ 7 đến 9 triệu chiếc được xuất xưởng trong 12 tháng đầu tiên, cao hơn mục tiêu năm đầu tiên của hầu hết các điện thoại màn hình gập Android.

Một mạng lưới rộng lớn các đối tác cốt lõi của Apple dự kiến sẽ được hưởng lợi, bao gồm Samsung, TSMC, Foxconn, Shin Zu Shing và Largan Precision — tất cả đều nằm trong dây chuyền sản xuất iPhone màn hình gập.

Chiếc điện thoại này cũng dự kiến ra mắt với chipset 2nm đầu tiên của Apple, A20 Pro. Cả A20 và A20 Pro đều được đồn đoán sẽ cung cấp sức mạnh cho dòng sản phẩm iPhone 18 sắp ra mắt, với hiệu năng và hiệu suất dự kiến sẽ tăng vọt.

Đây sẽ là sản phẩm tham vọng nhất của hãng kể từ khi ra mắt Apple Vision Pro. Mặc dù đi sau các đối thủ, iPhone gập vẫn sẽ mang đến một lựa chọn hoàn toàn mới cho cộng đồng người hâm mộ trung thành của Apple, đồng thời thu hút thêm nhiều người dùng đến với iOS và hệ sinh thái Apple.

Tuy nhiên, Apple cũng chịu áp lực lớn trong việc tạo ra một sản phẩm xuất sắc ngay từ lần đầu tiên ra mắt điện thoại màn hình gập. iPhone Fold (hay bất kỳ tên gọi nào khác) có thể là một chiến thắng lớn cho công ty, nhưng nó cũng có thể là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của hãng.

Những câu hỏi lớn nhất hiện nay là giá cả, độ bền và cách Apple định vị điện thoại màn hình gập bên cạnh các mẫu iPhone 18 thông thường. Tất cả những yếu tố này có thể quyết định liệu Apple có thể định hình lại thị trường điện thoại màn hình gập giống như cách họ đã định hình lại điện thoại thông minh hay không.