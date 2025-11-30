100 chiếc iPhone gập đầu tiên được thử nghiệm, mức giá khó tin

Theo báo cáo mới nhất từ trang UDN (Trung Quốc), Apple đã xử lý thành công vấn đề nếp nhăn trên màn hình của mẫu iPhone Fold và chính thức đưa thiết bị sang giai đoạn xác minh kỹ thuật - tiền sản xuất (EVT). Giai đoạn này diễn ra sau khi nhiều nguyên mẫu đã được hoàn thiện, và vòng EVT thứ hai sẽ tập trung kiểm tra các thiết bị có thiết kế gần sát với sản phẩm thương mại.

Apple sản xuất 100 mẫu iPhone Fold để thử nghiệm

Thông thường, khoảng 100 máy sẽ được tạo ra trong giai đoạn EVT. Tại đây, các kỹ sư phần cứng sẽ đánh giá độ ổn định của linh kiện, khả năng hoạt động của thiết kế điện tử và tính sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt.

Ảnh mô phỏng iPhone gập của Zain bin Awais/CNET

UDN cho biết việc loại bỏ nếp gấp trên màn hình là bước tiến quan trọng, giúp iPhone Fold trở thành tâm điểm khi ra mắt. Màn hình trong do Samsung sản xuất, nhưng cấu trúc, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép nhiều lớp đều do Apple tự thiết kế. Điều này hứa hẹn một màn hình gập “không nếp nhăn”, yếu tố mà người dùng rất quan tâm.

Foxconn đã thiết lập dây chuyền riêng cho sản phẩm này. Một số nhà cung ứng linh kiện sẽ hưởng lợi, gồm Largan Precision, đơn vị có khả năng cung cấp ống kính lai kính/nhựa cho camera chính và camera góc siêu rộng. Shin Zu Shing sẽ đảm nhiệm bản lề, vốn là linh kiện phức tạp và đắt đỏ nhất trên điện thoại gập.

Sản phẩm có thể mang tên iPhone Ultra, giá dự kiến cao không tưởng

Theo các tin đồn, chiếc iPhone gập đầu tiên có thể ra mắt vào năm sau với tên gọi iPhone Ultra. Nhà phân tích của Fubon Research dự đoán giá bán thiết bị lên đến 2.399 USD (khoảng 63,2 triệu đồng), biến nó thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay.

Dù thị trường smartphone gập hiện vẫn là ngách nhỏ, nhiều chuyên gia nhận định nó sẽ thay đổi mạnh khi Apple tham gia. Vị trí của Apple trong năm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào sản lượng, tính năng độc quyền và kế hoạch phát hành hằng năm hay không.

Trong quý II năm nay, Huawei là hãng bán nhiều điện thoại gập nhất thế giới. Motorola xếp thứ hai với khoảng 25% thị phần, trong khi Samsung, từng giữ vị trí dẫn đầu, rơi xuống thứ ba. Các vị trí tiếp theo thuộc về Honor, OPPO, Vivo, Xiaomi, Google, OnePlus và TCL.

Toàn bộ thông tin liên quan đến iPhone Fold trong giai đoạn hiện tại vẫn chưa được Apple công bố chính thức. Những dữ liệu xuất hiện chủ yếu đến từ chuỗi cung ứng và các nguồn tin công nghiệp, vì vậy mọi chi tiết về thiết kế, tên gọi, giá bán hay thời điểm ra mắt đều có thể thay đổi khi sản phẩm bước vào công bố cuối cùng.