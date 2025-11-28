Sau 14 năm, cuối cùng iPhone cũng "ngạo nghễ" vượt mặt Samsung: Cái kết cho việc chỉ biết bắt chước là đây?

Điều này đã xảy ra. Apple đang vượt qua Samsung trong năm nay, và theo đúng quỹ đạo, "Táo khuyết" sẽ trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, Apple được dự đoán sẽ trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Công ty sẽ trở lại vị trí số 1 lần đầu tiên sau hơn mười năm nhờ thành công của iPhone 17.

Doanh số iPhone dự kiến sẽ tăng trưởng 10% vào năm 2025, so với mức tăng trưởng 4,6% của điện thoại thông minh Samsung. Cả hai công ty đều đang vượt qua mức tăng trưởng chung của thị trường điện thoại thông minh, dự kiến sẽ tăng 3,3% vào năm 2025. Apple dự kiến sẽ chiếm 19,4% thị phần, vươn lên vị trí số 1 lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Lý giải nguyên do này, nhà phân tích Yang Wang của Counterpoint cho rằng đây là thời điểm của chu kỳ thay thế. Người tiêu dùng đã mua điện thoại thông minh trong thời kỳ bùng nổ Covid-19 hiện đang bước vào giai đoạn nâng cấp. Hơn nữa, 358 triệu chiếc iPhone cũ đã được bán ra từ năm 2023 đến quý 2 năm 2025. Những người dùng này cũng có khả năng sẽ nâng cấp lên iPhone mới trong những năm tới.

Theo Phone Arena, việc iPhone lên ngôi vương toàn cầu không phải là điều bất ngờ, vấn đề chỉ là thời gian, khi Samsung không đủ sự sáng tạo cần thiết.

Apple đã là gì rồi?

Samsung hiện đang là nhà sản xuất smartphone lớn nhất toàn cầu, nhưng họ sẽ bị Apple vượt mặt trước khi năm nay kết thúc. Mặc dù có vô số yếu tố chi phối sự thay đổi này, nhưng mấu chốt là người hâm mộ Apple đã có lý do để khoe khoang trong vài năm tới.

Bởi lẽ, Apple được cho là sẽ giữ vững vị thế nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới ít nhất là cho đến năm 2030. Nếu công ty tiếp tục có những bước đi thông minh, sự thống trị này hoàn toàn có thể kéo dài hơn mốc thời gian đó rất nhiều. Tuy nhiên, ngay cả khoảng thời gian thống trị này cũng đã báo hiệu một điều vô cùng quan trọng.

Apple đã hiểu rõ điều người dùng muốn. iPhone đã làm được. Và Samsung thực sự cần phải bắt đầu cuộc đua "bám đuổi". Vậy lý do xuất phát từ đâu?

Người tiêu dùng khao khát sự mới mẻ, khác biệt và táo bạo

Trong thời đại của sự trì trệ và tương đồng, người tiêu dùng muốn những thứ mới mẻ. Những thứ táo bạo. Một cái gì đó khác biệt, một cái gì đó nổi bật. Dòng iPhone 17 chính là tất cả những điều đó, và còn hơn thế nữa.

Đúng là thiết kế lại của iPhone 17 Pro đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó đang bán chạy như tôm tươi. iPhone đã giữ nguyên thiết kế quá nhiều năm, khiến người tiêu dùng cảm thấy nhàm chán. Họ không còn đủ sự phấn khích nữa. Camera tốt hơn một chút, bộ xử lý nhanh hơn đôi chút và điện thoại mỏng hơn không đủ để người dùng quyết định nâng cấp, đặc biệt là nâng cấp hàng năm.

Và rồi Apple xuất hiện với bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới. Hãng cũng trình làng một mô hình hoàn toàn mới: chiếc iPhone Air. Công ty cũng biến phiên bản cơ bản của iPhone 17 trở thành một lựa chọn thực sự "đáng đồng tiền bát gạo". Vậy thì, có gì ngạc nhiên khi dòng iPhone 17 đang bán "đắt như tôm tươi" trên toàn thế giới?

Samsung gần đây cũng nếm trải thành công tương tự với chiếc Galaxy Z Fold 7 xuất sắc. Đây là một chiếc điện thoại gập hiện đại, kiểu dáng đẹp và mạnh mẽ, đủ sức thách thức toàn bộ ngành công nghiệp. Fold 7 đã trở nên vô cùng phổ biến, thúc đẩy Samsung cuối cùng cũng bắt đầu nâng cao kỳ vọng doanh số đối với phân khúc điện thoại gập.

Tại sao? Bởi vì Fold 7 đã mang lại sự khác biệt. Trong khi đó, Galaxy S25, dù xuất sắc, vẫn chỉ là sự lặp lại. Apple hiểu rõ điều này, và chúng ta sẽ thấy kết quả vào năm tới.

iPhone vẫn chưa dừng lại việc thống trị thị trường

Kế hoạch 3 năm của Apple dành cho iPhone được cho là sẽ phá vỡ sự đơn điệu kéo dài nhiều năm của hãng, mang đến cho người tiêu dùng những lý do thực sự để nâng cấp, qua đó thúc đẩy doanh số bán hàng. Với chiếc iPhone màn hình gập vào năm sau, tiếp theo là iPhone 18 với Face ID ẩn dưới màn hình, và sau đó là chiếc iPhone Pro hoàn toàn bằng kính vào năm 2027, người hâm mộ Apple đang chờ đợi những năm đầy thú vị.

Apple cũng đã bắt đầu giải quyết thị trường bình dân một cách nghiêm túc hơn. Người tiêu dùng có ngân sách hạn hẹp không còn cần phải chờ đợi một mẫu iPhone SE mới ra mắt sau vài năm mới có thể đưa ra quyết định của mình. Phương pháp tiếp cận này trước đây đã khiến Apple mất doanh số, vì những người không thể chờ đợi nhưng cũng không muốn mua một mẫu SE cũ đã chuyển sang điện thoại khác.

Giờ đây, dòng sản phẩm "e-series" – bắt đầu trong năm nay với iPhone 16e – là một dòng sản phẩm ra mắt hàng năm. Mỗi năm, người tiêu dùng sẽ có một mẫu iPhone giá cả phải chăng, hiện đại để mua nếu chiếc điện thoại cũ của họ bắt đầu "có tuổi". Do đó, Apple cũng sẽ chứng kiến doanh số tăng lên tại các thị trường đang phát triển với sức mua thấp hơn.

Samsung cần lắng nghe và học hỏi

Nếu Samsung cứ tiếp tục tung ra những chiếc điện thoại giống nhau mỗi năm, họ sẽ không thể vượt qua Apple một lần nữa. Thật không may, gần đây, chỉ có Apple mới là nguồn cảm hứng đổi mới cho Samsung, nhưng "gã khổng lồ" Hàn Quốc hoàn toàn có thể thay đổi điều đó một cách dễ dàng.

Với chip Exynos 2600 2 nm xuất sắc gần như đã được xác nhận cho dòng Galaxy S26, công ty đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, người tiêu dùng phổ thông muốn thấy một cái gì đó hữu hình, giống như chiếc Galaxy S25 Edge. Đáng tiếc, mẫu kế nhiệm của nó lại được cho là đã bị hủy bỏ.

Với Samsung lúc này, họ cần ra mắt nhiều hơn những sản phẩm như Galaxy Z Fold 7, mang đến những cải tiến mà người dùng có thể thấy và cảm nhận, chứ không chỉ là những con số trên biểu đồ. Đó là điều mà công chúng mong muốn, và đó là điều giúp thương hiệu Hàn Quốc giành lại ngôi vương của mình.