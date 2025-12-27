Từ xây dựng nhà máy đến liên tục ra mắt các mẫu xe mới, Omoda & Jaecoo muốn bán 10.000 tại Việt Nam năm 2026 - thách thức là gì?

Chiến lược dài hạn

Gia nhập thị trường vào năm 2024, Omoda & Jaecoo không giấu giếm tham vọng trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc số 1 tại Việt Nam và xa hơn là vị trí thứ 3 toàn cầu vào năm 2030.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, Omoda & Jaecoo dự kiến sẽ tung ra 16 dòng sản phẩm mới, với mục tiêu cán mốc 10.000 xe bán ra. Đồng thời hãng cũng xác định tập trung nguồn lực vào ba trụ cột chính nhằm thiết lập sự hiện diện dài hạn.

Đa dạng hóa danh mục sản phẩm: Tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, liên doanh này đã giới thiệu Omoda C7 và Jaecoo J6 – hai mẫu xe thuộc phân khúc SUV, vốn là phân khúc đang chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Theo thông tin từ nhà sản xuất, các dòng xe này được trang bị công nghệ vận hành tối ưu nhằm mô phỏng trải nghiệm của xe điện nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt của động cơ đốt trong, hướng trực tiếp đến đối tượng khách hàng đang cân nhắc giữa xe Hybrid và xe thuần điện.

Omoda C7 hybrid trình diễn tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, nhận định về lộ trình này: "Việc đưa các dòng xe mới, đặc biệt là xe điện và hybrid về Việt Nam là hướng đi để đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với lộ trình chuyển đổi xanh của các cơ quan quản lý. Chúng tôi hướng tới việc cung cấp các dòng sản phẩm có công nghệ mới với mức giá phù hợp để tăng khả năng tiếp cận cho người tiêu dùng."

Hãng tự tin khẳng định Jaecoo J6 là mẫu xe điện duy nhất tại thị trường Việt Nam có khả năng đi off-road.

Bài toán hạ tầng và mạng lưới phân phối: Để giải quyết vấn đề này, Omoda & Jaecoo cam kết phát triển hệ thống trạm sạc riêng song song với việc mở rộng mạng lưới phân phối. Từ 40 đại lý hiện có, hãng đặt lộ trình nâng lên 75 điểm bán vào năm 2026. Đây được xem là nỗ lực nhằm đảm bảo độ phủ sóng về dịch vụ và phụ tùng, yếu tố quyết định sự sống còn của một thương hiệu xe ngoại tại Việt Nam.

Lễ khai trương của 1 đại lý xe Omoda & Jaecoo.

Chiến lược nội địa hóa: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xe nhập khẩu (CBU), việc xây dựng nhà máy lắp ráp tại địa phương là bước đi nhằm tối ưu hóa chi phí thuế và vận hành. Chiến lược này kỳ vọng sẽ đưa mức giá sản phẩm về dải cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đã có vị thế vững chắc.

Mô hình nhà máy Omoda & Jaecoo ở Hưng Yên.

Chia sẻ trên tờ Nikkei Asia, ông Simon Liu, Tổng Giám đốc điều hành Chery Việt Nam - Công ty mẹ của Omoda & Jaecoo, cho biết quy mô đầu tư tại đây là lớn nhất trong số các quốc gia ASEAN mà tập đoàn này đang hiện diện.

"Chúng tôi đang xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới tại Việt Nam. Đây là trọng tâm trong kế hoạch thiết lập năng lực sản xuất của chúng tôi tại khu vực," ông Liu khẳng định.

Tham vọng lớn nhưng phải vượt qua thách thức thực tế

Tham vọng thâm nhập thị trường của hãng xe Trung Quốc là có cơ sở, song thách thức đi kèm hiện nay là không hề nhỏ. Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã củng cố vị thế dẫn đầu tuyệt đối với gần 150.000 xe điện bán ra, chiếm lĩnh gần 30% thị phần tại Việt Nam. Đáng chú ý, chỉ riêng mẫu xe bán chạy nhất của VinFast là Limo Green đã đạt doanh số hơn 9.000 xe trong tháng 11, con số này gần bằng mục tiêu tổng mà Omoda & Jaecoo đặt ra. Theo sau hãng xe điện Việt Nam là Toyota với doanh số khoảng 65.000 xe (bao gồm cả xe xăng và hybrid) trong cùng kỳ.

VinFast Limo Green đang là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe điện Việt Nam trong tháng 11.

Để "chen chân" vào thị trường đang được thống trị bởi các tên tuổi lớn như VinFast hay Toyota, Omoda & Jaecoo cần nhiều hơn là những lời hứa. Bên cạnh áp lực từ các đối thủ đồng hương như BYD hay Geely, hãng còn phải giải bài toán về lòng tin của người dùng trong nước. Về vấn đề này, ông Simon Liu thẳng thắn thừa nhận thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà là niềm tin của khách hàng dành cho thương hiệu.

Ông Liu chia sẻ: "Tôi hiểu rằng các thương hiệu Trung Quốc trước đây chưa thực sự tạo được lòng tin với khách hàng và truyền thông Việt Nam. Chính vì vậy, triết lý của chúng tôi rất đơn giản: Phải tuyệt đối giữ lời hứa". Dù vậy, vị lãnh đạo này vẫn bày tỏ sự tự tin vào lợi thế cạnh tranh của Omoda & Jaecoo, từ các thông số như tầm hoạt động 1.500 km, chế độ bảo hành kỷ lục 1 triệu km cho đến tiêu chuẩn an toàn vượt trội.

Đồng quan điểm về định hướng dài hạn, ông Nguyễn Đăng Quang, đại diện cấp cao của hãng tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ bán xe, chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái di chuyển xanh và bền vững".

Theo đó, mục tiêu 10.000 xe dù còn khiêm tốn so với các đối thủ đầu bảng, nhưng được hãng xác định là "viên gạch nền móng" quan trọng cho sự bùng nổ trong tương lai.

Sự xuất hiện của Omoda & Jaecoo đang góp phần làm sôi động thêm bức tranh toàn cảnh của thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, năng lực của "tân binh" này sẽ cần sự kiểm chứng về chất lượng qua thời gian và một chính sách giá thực sự đột phá.

Sau cùng, cuộc đua giữa các thương hiệu mới và những "ông lớn" hiện hữu chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất định cho người tiêu dùng Việt Nam.