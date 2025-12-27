Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CEO Ford thừa nhận không thể cạnh tranh với Toyota và Hyundai ở phân khúc xe cỡ nhỏ

27-12-2025 - 09:52 AM | Thị trường

Ford đang dần chuyển hướng sang các mẫu xe cỡ lớn và biểu tượng thay vì tập trung vào các dòng xe cỡ nhỏ bởi không cạnh tranh được với Toyota và Hyundai.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, Ford Motor Company đang tiến hành một chiến lược thay đổi đáng chú ý khi thu gọn danh mục sản phẩm của mình để tập trung vào những dòng xe có lợi nhuận cao hơn thay vì tiếp tục duy trì chiến lược “đa dạng hóa sản phẩm” truyền thống. Chiến lược này được cho là một phần trong nỗ lực tái định hình hoạt động kinh doanh của hãng nhằm cải thiện hiệu quả tài chính và lợi nhuận trong dài hạn.

CEO Ford, ông Jim Farley. Ảnh: Carscoops

Theo chia sẻ từ CEO Jim Farley, Ford đã dần rút khỏi cuộc đua cạnh tranh với các mẫu xe nhỏ, giá rẻ mà Toyota hay Hyundai đang dẫn đầu, vì chiến lược này “không bền vững” về mặt lợi nhuận. Ông nhấn mạnh rằng Ford quyết định tập trung vào những mẫu xe có tính “cảm xúc” và biên lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như xe bán tải, SUV và các dòng xe mang tính biểu tượng như Mustang hay Bronco, thay vì tiếp tục duy trì những mẫu xe cỡ nhỏ mà doanh số không đủ bù đắp chi phí sản xuất.

Cụ thể, Ford đã cắt giảm một số mẫu xe phổ thông mà hãng từng theo đuổi trong nhiều thập kỷ, nhường sân cho các dòng xe được đánh giá là mang lại biên lợi nhuận tích cực hơn. Giải thích về việc này, Farley cho rằng kết quả kinh doanh thực tế và phản hồi thị trường cho thấy việc duy trì một dải sản phẩm quá rộng khiến Ford khó đạt được lợi nhuận mong muốn khi cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ tập trung vào phân khúc xe giá rẻ.

Ford chuyển qua tập trung vào các mẫu xe biểu tượng như Mustang hay Bronco. Ảnh: MXH

Động thái thu gọn danh mục sản phẩm diễn ra trong bối cảnh Ford cũng đang tái cấu trúc chiến lược xe điện và nhiên liệu truyền thống của mình. Mặc dù từng đầu tư mạnh vào xe điện, công ty đã nhận ra rằng các mẫu xe điện vốn đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn dài, khiến việc kết hợp với các dòng xe truyền thống có lợi nhuận cao hơn trở nên cần thiết để đảm bảo hiệu quả tài chính tổng thể.

Chiến lược mới của Ford phản ánh xu hướng mà nhiều hãng xe khác trên thế giới cũng đang theo đuổi: tập trung vào các phân khúc có biên lợi nhuận cao như SUV, bán tải và xe hiệu năng cao, hoặc các mẫu xe mang tính biểu tượng có khả năng thu hút khách hàng trung thành và tạo giá trị thương hiệu. Việc rút bớt các mẫu xe nhỏ “giá rẻ” không chỉ giúp Ford tối ưu hóa dòng vốn mà còn cho phép hãng củng cố vị thế ở những phân khúc chiến lược hơn trong bức tranh cạnh tranh toàn cầu.

Theo Thùy Trag

