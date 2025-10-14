Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu

14-10-2025 - 10:33 AM | Thị trường

Hàng trăm phương tiện hư hỏng nghiêm trọng ở Thái Nguyên.

Cơn bão số 11 sau khi đổ bộ vào khu vực miền Bắc đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao gây ngập úng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Trước tình hình đó, để trợ giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã triển khai nhiều hoạt động cứu hộ, cứu trợ trong suốt nhiều ngày qua.

Dịch vụ Cứu hộ VETC đã nhanh chóng triển khai chương trình cứu hộ và kéo xe miễn phí trong phạm vi 20km từ ngày 09/10/2025, nhằm hỗ trợ các phương tiện gặp sự cố trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận nhanh của đội ngũ cán bộ nhân viên tham gia đợt cứu hộ, phần lớn các phương tiện gặp sự cố tại Thái Nguyên đều bị ngập nước trong thời gian dài, từ hai đến ba ngày, trước khi được tiếp cận cứu hộ. Mức ngập phổ biến từ nửa thân xe đến ngập hoàn toàn. Do lưu thủy kéo dài, các hệ thống trọng yếu như điện và điện tử, động cơ – hộp số, truyền động, cùng toàn bộ nội thất đều chịu hư hỏng nghiêm trọng.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 1.

Hiện các phương tiện đã được đưa về trung tâm kỹ thuật để tiến hành đánh giá chi tiết và xác định phương án khắc phục. Nhận định ban đầu cho thấy, chi phí sửa chữa sẽ ở mức cao và thời gian phục hồi kéo dài hơn đáng kể so với các hư hỏng thông thường.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 2.

Tại thời điểm lực lượng cứu hộ có mặt, nước tại các khu vực ngập sâu đã rút dần, trung bình còn khoảng 20–30 cm. Tuy nhiên, đường sá lầy lội, bùn đất dày đặc, nhiều chướng ngại vật và các tuyến giao thông bị chia cắt khiến việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 3.

Các đội cứu hộ phải liên tục thay đổi lộ trình, kết hợp phương tiện chuyên dụng và hỗ trợ thủ công để đảm bảo an toàn khi tiếp cận từng vị trí ngập.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 4.

Hiện lực lượng cứu hộ của VETC gồm 15 lái xe cứu hộ và 2 điều phối viên đang hoạt động liên tục tại hiện trường.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, trung tâm đã kêu gọi và nhận được sự phối hợp của khoảng 20 kỹ thuật viên đến từ các hãng xe và showroom lớn như Toyota, Ford…, cùng chung tay thực hiện xử lý kỹ thuật ban đầu cho các phương tiện khách hàng bị ảnh hưởng.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 6.

Công tác cứu hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do mất điện, mất sóng viễn thông sau bão, khiến việc liên lạc với khách hàng bị gián đoạn.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 7.

Bên cạnh đó, điều kiện đường trơn trượt, ngập bùn, nhiều vật cản tiềm ẩn nguy hiểm cũng làm kéo dài thời gian triển khai.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 8.

Đặc biệt, nhiều xe bị ngâm lâu khiến hệ thống khóa bánh, khóa vô-lăng và cửa xe bị kẹt cứng; đội kỹ thuật buộc phải xử lý sơ bộ ngay tại hiện trường trước khi có thể kéo xe an toàn.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 9.

Các hệ thống trọng yếu như điện và điện tử, động cơ – hộp số, truyền động, cùng toàn bộ nội thất đều chịu hư hỏng nghiêm trọng.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 10.

Bùn đất và nước bên trong xe...

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 11.

Rất nhiều tài sản bị hư hỏng nặng, thiệt hại lớn.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 12.

Công tác cứu hộ liên tục được triển khai, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lụt.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 13.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 14.

Xe nằm la liệt...

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 15.

Bùn đất phủ kín...

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 16.

Tính đến trưa ngày 11/10, lực lượng cứu hộ VETC đã kịp thời tiếp cận và hoàn tất công tác cứu hộ cho khoảng 1/3 tổng số yêu cầu. Tuy nhiên, do lượng yêu cầu tăng đột biến và nhiều khu vực địa hình phức tạp, vẫn còn gần 300 cuộc gọi khẩn cấp cần được tiếp tục xử lý.

Xe ngâm lũ 3 ngày đặc kín bùn đất, nằm la liệt ở Thái Nguyên: Cứu hộ căng mình giải cứu- Ảnh 17.

Trước khối lượng công việc quá lớn, nhằm bảo đảm hỗ trợ hiệu quả và tập trung nguồn lực, VETC Cứu hộ đã tạm dừng tiếp nhận mới chương trình cứu hộ miễn phí 20km từ trưa ngày 11/10, để ưu tiên hoàn tất các trường hợp đã đăng ký trước đó. Đồng thời, VETC khẩn thiết kêu gọi sự chung tay của các đối tác cứu hộ trên cả nước, cùng góp sức hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt cho người dân. Tổng đài VETC Cứu hộ 19006010 vẫn hoạt động 24/7 để tiếp nhận, điều phối yêu cầu cứu hộ tại Thái Nguyên, ghi nhận đăng ký đồng hành từ các đơn vị cứu hộ, và cập nhật tình hình hỗ trợ.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm, một quốc gia BRICS lập tức hành động: Triển khai kho dự trữ chiến lược quốc gia, sở hữu khoảng 7,23 triệu tấn oxit đất hiếm

Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm, một quốc gia BRICS lập tức hành động: Triển khai kho dự trữ chiến lược quốc gia, sở hữu khoảng 7,23 triệu tấn oxit đất hiếm Nổi bật

Bạc phá đỉnh 50 USD/ounce, hàng loạt chuyên gia dự báo khó tin: ‘100 USD/ounce không hề xa vời’

Bạc phá đỉnh 50 USD/ounce, hàng loạt chuyên gia dự báo khó tin: ‘100 USD/ounce không hề xa vời’ Nổi bật

Những mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam từ đầu năm

Những mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam từ đầu năm

10:30 , 14/10/2025
Điều gì khiến xe Nhật bất ngờ tăng tốc sau nhiều tháng "lẹt đẹt"?

Điều gì khiến xe Nhật bất ngờ tăng tốc sau nhiều tháng "lẹt đẹt"?

10:18 , 14/10/2025
Chiếc điện thoại thông minh có giá siêu rẻ, chỉ hơn 1 triệu đồng có gì hay?

Chiếc điện thoại thông minh có giá siêu rẻ, chỉ hơn 1 triệu đồng có gì hay?

09:55 , 14/10/2025
Giá bạc trong nước lập kỷ lục mới

Giá bạc trong nước lập kỷ lục mới

09:40 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên