Thái Nguyên: Người dân xếp hàng dài, mang can nhựa đi mua xăng... để chạy máy phát

Từ sáng sớm 10/10, tại cây xăng trên đường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), cảnh tượng người dân xếp hàng dài đã diễn ra. Nhiều hộ gia đình mang theo can nhựa lớn, thậm chí xách nhiều can cùng lúc, chờ mua xăng.

Theo người dân, việc xếp hàng mua xăng nhằm đảm bảo đủ nhiên liệu chạy máy phát điện, duy trì sinh hoạt trong những ngày mất điện kéo dài. Bên cạnh đó, sau lũ, bùn đất ngập đầy nhà cửa, việc vận hành máy bơm để hút nước, dọn dẹp bùn đất và sắp xếp đồ đạc cũng cần có điện, khiến nhu cầu xăng dầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Người dân xếp hàng “rồng rắn” chờ mua xăng tại cây xăng trên đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Trọng Ánh (Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên), cho biết, nhà ông cùng xưởng mộc của gia đình bị ngập nặng sau bão lũ, có thời điểm nước dâng cao tới 2,5m, nhấn chìm toàn bộ tầng 1. Suốt 4 ngày qua, khu vực này bị cắt điện hoàn toàn, khiến sinh hoạt và việc khắc phục hậu quả gặp vô vàn khó khăn.

“Gỗ trong xưởng của tôi bị nước cuốn trôi gần hết, hư hỏng nặng. Hôm nay muốn dùng máy phát điện để chạy quạt, bơm hút nước và dọn dẹp, nhưng cây xăng gần nhà vẫn đóng cửa, tôi phải sang đây để mua xăng” ông Ánh chia sẻ, giọng vừa mệt mỏi, vừa lo lắng. Ánh mắt ông lộ rõ nỗi buồn khi nhắc đến những tấm gỗ, công cụ sản xuất bị hư hại, đồng thời là gánh nặng tài chính lớn sau cơn lũ.

Ông Ánh (mũ cối) xếp hàng mua xăng.

Không chỉ riêng ông Ánh, nhiều hộ dân xung quanh cũng tất bật thu dọn bùn đất, đồ đạc ướt. Khắp các con phố gần cây xăng, người dân hối hả xếp hàng, tay cầm can nhựa, vừa lo dọn dẹp nhà cửa, vừa nghĩ cách duy trì sinh hoạt trong những ngày mất điện kéo dài. Cảnh tượng này phản ánh rõ khó khăn của người dân Thái Nguyên sau bão lũ.

Mỗi người dân đều cầm một can nhựa trên tay, kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt mua xăng.

Ông Đào Mạnh Khải (Túc Duyên, Thái Nguyên) đứng xếp hàng từ sáng sớm, mang theo nhiều can nhựa lớn, cố gắng mua càng nhiều xăng càng tốt để chạy máy phát điện, phục vụ sinh hoạt và vận hành máy bơm hút nước, dọn dẹp bùn đất trong nhà sau lũ.

Ông Khải chia sẻ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ tầng 1, ô tô bị chết máy, đồ đạc hư hỏng nặng.

Ông Khải mua xăng, bên cạnh là chiếc máy bơm đặt dưới gầm xe, chuẩn bị mang về để hút nước trong nhà.

“Nhà tôi ngập cao, nước rút, ô tô, đồ đạc hư hỏng. Hai ngày nay tôi vẫn mặc một bộ quần áo vì mọi thứ ướt hết. Nếu không có xăng, tôi không thể chạy máy phát để hút nước, lau dọn bùn đất hay sắp xếp đồ đạc. Mỗi can xăng lúc này đều quý giá như vàng”, ông Khải chia sẻ, giọng vừa mệt mỏi, vừa lo lắng.

Ông cho biết, những ngày qua, việc mua xăng trở thành ưu tiên hàng đầu, bởi chỉ cần thiếu nhiên liệu, mọi công việc dọn dẹp, khôi phục nhà cửa sẽ bị đình trệ, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Nhiều người xếp hàng mua xăng.

Sau nhiều ngày vật lộn với bùn đất, nước ngập và mất điện, người dân Thái Nguyên vẫn kiên trì, chủ động tìm mọi cách duy trì sinh hoạt, dọn dẹp nhà cửa và khôi phục cuộc sống. Cảnh xếp hàng mua xăng, chạy máy phát và tất bật lau dọn bùn đất không chỉ phản ánh khó khăn hiện tại, mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, sẻ chia và ý thức cộng đồng của người dân trong những ngày hậu bão lũ.

Theo Điện lực Thái Nguyên, tính đến 15h ngày 9/10, vẫn còn 30 phân đoạn đường dây gặp sự cố; 386 trạm biến áp nằm trong vùng ngập lụt buộc phải cắt điện, ảnh hưởng đến hơn 61.000 khách hàng. Hiện đơn vị chưa thể xác định thời điểm khôi phục cấp điện cho các khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Ngành điện lực đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.