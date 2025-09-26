Muốn mua bánh Trung thu cốm mà ngại chen chúc xếp hàng: Đây là 3 địa chỉ đang được nhiều người truyền tai

Năm nay, bánh Trung thu nhân cốm được săn lùng mạnh mẽ. Một thương hiệu tại Hà Nội thậm chí tạo nên cảnh tượng người dân xếp hàng dài từ sáng sớm, không những thế còn ngừng nhận đơn online vì quá tải. Giữa lúc ấy, không ít người sành ăn đã "truyền tai" nhau các địa chỉ khác, nơi bánh cốm cũng ngon, hương vị không kém cạnh, mà quan trọng là chẳng cần chen chúc.

Bánh Trung thu Đỗ Thế Gia

Theo chia sẻ của một số khách hàng, bánh cốm nhà Đỗ Thế Gia được đánh giá cao về độ dẻo thơm và hương vị truyền thống. Nhân cốm già xào kỹ, đặc quánh, ít dừa, khiến nhiều người liên tưởng đến món cốm xào Hà Nội xưa. Vừa cắn miếng bánh, mùi cốm đã thoảng lên rõ rệt. Tuy vị ngọt hơi đậm hơn, ăn nhiều dễ ngấy nhưng về tổng thể vẫn rất ổn.

Vỏ bánh mềm nhưng có độ khô ráo, thiên về kiểu truyền thống, lớp vỏ hơi dày. Tổng thể vị ngọt hơn nhiều nơi khác, nhưng vẫn vừa miệng nếu ăn kèm trà. Nhiều người lớn tuổi thích sự hoài niệm này, đặc biệt khi bánh được đóng hộp chỉn chu, in thương hiệu "từ 1902" - khá thích hợp để biếu tặng.

Hiện tại, khách mua có thể trực tiếp đến cửa hàng của Đỗ Thế Gia hoặc mua online qua fanpage.

(Ảnh: ĐỖ THẾ GIA - Bánh mứt gia truyền)

Chè thập cẩm 1976

Vốn nổi tiếng với chè cốm và cốm xào, Chè thập cẩm 1976 mùa Trung thu còn bán thêm bánh nướng và bánh dẻo nhân cốm. Hình thức bánh không quá "sang chảnh", thiên về phong cách homemade, nhưng đổi lại hương vị lại được khen ngợi bởi sự mộc mạc.

Bánh dẻo cốm ít ngọt, nhân xào vừa miệng. Bánh nướng cốm có thêm dừa, tạo độ bùi và ngậy hơn. Một số người cho rằng hương vị ở đây hợp với ai thích đồ ngọt nhẹ, không cầu kỳ hình thức. Tuy nhiên, với những ai đặt nặng yếu tố thẩm mỹ để làm quà biếu, thì bánh có phần "khiêm tốn" hơn các thương hiệu khác.

Hiện tại, bánh được bán trực tiếp tại cửa hàng trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội).

(Ảnh: Facebook Ly Đặng)

Bánh Trung thu cốm nhà Đặng Đình Hải

Không phải cửa hàng lớn, Đặng Đình Hải được biết đến chủ yếu qua Facebook cá nhân. Bánh thường nhanh hết, số lượng giới hạn, nên ai muốn ăn phải canh đặt khá sớm. Nhưng điểm cộng là có thể đặt online chứ không cần xếp hàng chờ mua.

Về hương vị, nhiều người đánh giá bánh nướng ngon hơn bánh dẻo. Nhân cốm dẻo, xào kỹ, lượng dừa khá nhiều. Trứng muối trong bánh được xử lý khéo, bùi và không tanh. Vỏ bánh khá dày, mềm... Tuy nhiên, với ai thích nhân nhiều, vỏ mỏng thì bánh nhà Đặng Đình Hải lại không phải lựa chọn số một. Việc đặt hàng cũng có điểm trừ: trả lời tin nhắn hơi chậm do quá tải, dễ lỡ dịp cao điểm, vì vậy thích hợp cho những ai mua để ăn thử và có thể kiên nhẫn chờ đợi.

(Ảnh: Facebook Đặng Đình Hải)

Có thể thấy, bánh Trung thu cốm không chỉ có một địa chỉ để lựa chọn. Tùy vào khẩu vị - thích ngọt, thích ít ngọt, thích phong cách truyền thống hay homemade - mỗi thương hiệu lại mang một trải nghiệm khác nhau. Quan trọng hơn, nếu không muốn xếp hàng chen chúc, thì 3 cái tên trên chính là gợi ý đáng để thử, để Trung thu năm nay thêm trọn vẹn mà không cần mất công "săn lùng".



