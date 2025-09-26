Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện Nguyễn Thị Huệ bán 1.350 chiếc bánh Trung thu nhập lậu, người dân coi chừng rước bệnh vì ham rẻ

26-09-2025 - 10:30 AM | Thị trường

Thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện số lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sáng ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ BGG; địa chỉ: số 76 đường Hùng Vương, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1991, trú tại: thôn Chùa, xã Thiên Mộc, TP Hà Nội) là chủ Hộ kinh doanh.
Phát hiện Nguyễn Thị Huệ bán 1.350 chiếc bánh Trung thu nhập lậu, người dân coi chừng rước bệnh vì ham rẻ- Ảnh 1.

Hàng hóa nhập lậu bị cơ quan chức năng thu giữ

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại Hộ kinh doanh của bà Huệ đang bày bán 4.150 sản phẩm thực phẩm gồm: 1.350 chiếc bánh Trung thu; 2.800 chiếc bánh kem quế. Toàn bộ số hàng hóa trên bà Nguyễn Thị Huệ không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan.

Quá trình làm việc, bà Huệ khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa nhập lậu, do nước ngoài sản xuất được bà thu mua trôi nổi trên thị trường mang về bán để thu lợi nhuận.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh lập biên bản và tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để tiếp tục, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân hãy sử dụng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; mua hàng hóa ở cơ sở kinh doanh uy tín, không tham rẻ và mua phải sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm thì kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để xử lý.

Theo Nam An

