Bánh Trung thu Đông Phương năm nay: Vẫn cảnh xếp hàng dài, nhưng không còn gây sốt như trước?

Cứ mỗi mùa Trung thu đến, cùng với nhiều thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng cả cũ lẫn mới, có một cái tên "huyền thoại" luôn được nhắc đến, đó chính là bánh Trung thu Đông Phương (Hải Phòng). Đông Phương từ lâu đã trở thành một biểu tượng bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Nhiều năm qua, hình ảnh khách chờ trước cửa hàng từ sáng sớm, mâm bánh mang về nhộn nhịp đã trở thành "đặc sản" trong lòng người dân đất cảng.

Thế nhưng năm nay, dù vẫn có cảnh xếp hàng trước cửa tiệm, nhưng "hơi nóng" trên mạng xã hội dành cho Đông Phương có vẻ đã dịu đi. Không thấy những clip lan truyền rầm rộ, không có cảnh người dân chen chân vì sợ hết hàng - thay vào đó là hình ảnh khách ghé nhẹ nhàng hơn, số lượng xếp hàng lúc cao điểm cũng không "tắc nghẽn" như mọi năm.

Điều khiến nhiều người thắc mắc là: liệu có phải Đông Phương đang mất đi sức hút, hay là thị trường đã có thêm những "cơn sốt bánh" mới chen vào chiếm spotlight?

(Ảnh: Page Không Lòng Vòng)

(Ảnh: Page Không Lòng Vòng)

Một trong những lý do được dân tình dự đoán là sự xuất hiện của các bánh Trung thu "hiện tượng" năm nay - điển hình như bánh dẻo "thị phi" nhân sen trứng muối và bánh nhân cốm Lam Yên. Những cái tên mới này thu hút mạnh sự chú ý mạng xã hội, khiến người trẻ tò mò hơn, thử nghiệm nhiều hơn, và cũng "chiếm sóng" mạng xã hội nhiều hơn.

Bánh dẻo "thị phi"

Bánh Trung thu cốm Lam Yên

Một điều nữa cũng được dân tình nhắc đến là Đông Phương đã mở rộng các kênh bán online hơn. Với hệ thống đặt bánh từ xa, ship trong nội tỉnh hoặc các tỉnh lân cận, người mua không còn cần phải xếp hàng từ sáng sớm mới mong mua được. Khi việc mua hàng online đã trở nên tiện lợi, nhu cầu trực tiếp đi mua có lúc sẽ giảm bớt.

(Ảnh chụp màn hình)

Dù vậy, mặc cho sự giảm nhiệt trên mạng, không thể phủ nhận rằng bánh Trung thu Đông Phương vẫn giữ được vị thế. Minh chứng là thương hiệu đã phải tạm dừng nhận đơn online trong một khoảng thời gian vì lượng đơn đặt trước quá lớn so với dự kiến. Điều này cho thấy dù không "gây sốt" như trước, thương hiệu vẫn được nhiều người tin dùng và săn lùng.

(Ảnh chụp màn hình)

Thương hiệu Đông Phương có thể không còn là cái tên "gây bão MXH" như những thời kỳ trước, nhưng nhìn vào thực tế vẫn có khách đứng đợi, bánh ẫn được bán hết, vẫn có lòng tin của người quen truyền thống - đó là dấu hiệu cho thấy giá trị của thương hiệu không dễ gì bị thay thế.

Ở thời đại mà người ta có thể lựa chọn muôn vàn hương vị mới lạ, việc giữ chỗ đứng dù không rầm rộ là một thách thức - và Đông Phương dường như vẫn đang bước đi cẩn trọng giữa truyền thống và biến đổi thị trường.