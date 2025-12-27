Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc hôm nay, 27-12: Vượt 3 triệu đồng/lượng

27-12-2025 - 15:04 PM | Thị trường

Chỉ trong 1 tháng, giá bạc trong nước đã tăng hơn 46% và tăng tổng cộng 169% từ đầu năm tới nay

Sáng 27-12, Tập đoàn Phú Quý đẩy mạnh giá bạc miếng lên mức cao nhất từ trước tới nay - mua vào 2,983 triệu đồng/lượng, bán ra 3,075 triệu đồng/lượng.

Giá bạc miếng tại một số thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fund cũng vượt 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc ký được nhiều công ty niêm yết tăng thêm hàng triệu đồng. Phú Quý giao bạc mua vào 79,5 triệu đồng/kg, bán ra lên tới 81,99 triệu đồng/kg - tăng hơn 4,6 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Giá bạc tăng liên tiếp những ngày qua, gây sốc với nhiều nhà đầu tư. Hồi đầu năm, mỗi miếng bạc loại 1 lượng chỉ 1,1 triệu đồng, hiện tại đã tăng hơn 3 triệu đồng.

Chỉ trong 1 tháng, giá bạc trong nước tăng hơn 46% và tăng tổng cộng 169% từ đầu năm tới nay.

- Ảnh 2.

Giá bạc tăng sốc

Trên thị trường quốc tế, giá bạc còn gây sốc hơn khi tăng trên 10% chỉ trong 1 ngày. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc dừng ở mức 79,39 USD/ounce, tăng 10,34% so với phiên trước.

Giá bạc liên tục gây bất ngờ, bất chấp những cảnh báo tăng nóng liên tiếp. Thậm chí, giá bạc còn tăng nhanh và bỏ xa đà đi lên của giá vàng.

Theo giới phân tích, nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn đã thúc đẩy giá các kim loại quý đồng loạt đi lên. Cùng với bạc, giá vàng cũng lập đỉnh mới ở vùng trên 4.500 USD/ounce, trong khi giá bạch kim (platin) cao kỷ lục, còn giá đồng cũng lập đỉnh mới.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với giá bạc trong nước.

- Ảnh 3.

Giá bạc tăng tới 18% chỉ trong 1 tuần

Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương

Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Người lao động

Từ Khóa:
giá bạc, bạc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây chính là iPhone Fold

Đây chính là iPhone Fold Nổi bật

Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương

Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương Nổi bật

"Cân não" trước vụ cà phê mới

"Cân não" trước vụ cà phê mới

13:55 , 27/12/2025
Trung Quốc hoàn thành đường hầm cao tốc dài nhất thế giới: Cao gần 3.000m so với mực nước biển, dài 22km, tiến độ rút ngắn một nửa nhờ 'phép màu' này

Trung Quốc hoàn thành đường hầm cao tốc dài nhất thế giới: Cao gần 3.000m so với mực nước biển, dài 22km, tiến độ rút ngắn một nửa nhờ 'phép màu' này

12:12 , 27/12/2025
Khoan sâu hơn 27.000 mét xuống lòng đất, phát hiện mỏ vàng, đồng trữ lượng hơn 11 triệu tấn

Khoan sâu hơn 27.000 mét xuống lòng đất, phát hiện mỏ vàng, đồng trữ lượng hơn 11 triệu tấn

11:36 , 27/12/2025
Nhu cầu du lịch tăng cao, vé máy bay Tết Dương lịch lại 'sốt xình xịch'

Nhu cầu du lịch tăng cao, vé máy bay Tết Dương lịch lại 'sốt xình xịch'

11:23 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên