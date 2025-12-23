'Cơn sốt trắng' trên thị trường: nhà đầu tư bạc lãi gấp đôi, chuyên gia cảnh báo về hiệu ứng FOMO

Những triệu phú, tỷ phú mới từ việc... trữ bạc

Nnhững ngày này tại các showroom của Ancarat, không khó để bắt gặp những gương mặt hân hoan của nhà đầu tư đi chốt lời. Đặc biệt từ các phiên mở bán, cửa hàng luôn trong tình trạng quá tải, các sản phẩm được bán trên ứng dụng ngân hàng của Vietinbank cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng hết hàng nhanh chóng.

Hàng dài nhà đầu tư đi mua, chốt lời bạc thời điểm cuối năm 2025.

Chị Minh Thư (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) chia sẻ về quyết định "liều" hồi đầu năm. Tháng 1/2025, thay vì mua trà sữa hay sắm đồ hiệu, chị dành ra 12 triệu đồng tiền thưởng Tết để mua 10 lượng bạc Ancarat tích trữ.

“Lúc đó giá chỉ 1,2 triệu/lượng. Hôm nay đi tất toán, mình nhận về 25,89 triệu đồng. Chỉ sau 12 tháng, mình đã lãi thêm hơn 13 triệu đồng. Đây thực sự là khoản thưởng Tết thứ hai mà mình không ngờ tới”, chị Thư nói.

Anh Hoàng Nam (kinh doanh tự do) lại lựa chọn đầu tư vào khối bạc 1kg (tương đương hơn 26 lượng) của dòng Anmint. "Đầu năm, tôi bỏ ra khoảng 32 triệu đồng để sở hữu một khối bạc Trống Đồng 1kg vì thấy thiết kế đẹp. Không ngờ đến hôm nay, giá trị khối bạc đó đã lên hơn 70 triệu đồng. Khoản lãi hơn 38 triệu đồng này đủ để tôi chi trả toàn bộ vé máy bay và khách sạn cho cả nhà đi du lịch Nhật Bản dịp Tết này. Đầu tư bạc có vẻ 'dễ thở' và lợi nhuận đậm hơn vàng trong năm nay," anh Nam phấn khởi.

Sản phẩm bạc Trống Đồng 1 kg của Ancarat.

Sức nóng của bạc không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ. Những nhà đầu tư có vốn lớn đã nhìn thấy cơ hội từ sớm và thắng đậm. Ông Trần Hải, một nhà đầu tư tài chính kỳ cựu, cho biết ông đã tất toán một phần danh mục chứng khoán vào tháng 1/2025 để chuyển sang nắm giữ bạc thỏi Ancarat với giá trị 1 tỷ đồng.

Ông Hải phân tích: "Lúc đó tôi sở hữu được hơn 833 lượng bạc. Với mức giá 2,589 triệu/lượng hiện tại, tổng giá trị tài sản của tôi đã là hơn 2,145 tỷ đồng. Lãi ròng hơn 1,1 tỷ đồng chỉ sau 1 năm là mức lợi nhuận mà ngay cả bất động sản thời điểm này cũng khó lòng theo kịp".

Góc nhìn chuyên gia: Đỉnh mới hay chỉ là điểm bắt đầu?

Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Trọng Hoàng nhận định: "Mức tăng 115% của bạc Ancarat trong năm qua là sự tổng hòa của nhiều yếu tố vĩ mô. Thứ nhất là nhu cầu bạc trong công nghiệp bán dẫn và năng lượng sạch toàn cầu tăng vọt.

Thứ hai, bạc tại Việt Nam đang có bước chuyển mình về định vị thương hiệu. Việc các đơn vị như Ancarat chuẩn hóa chất lượng bạc 99.9% và đưa các yếu tố văn hóa như Trống Đồng vào sản phẩm đã biến bạc từ một món đồ trang sức rẻ tiền trở thành một loại tài sản đầu tư có tính thanh khoản và giá trị sưu tầm cao."

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng đưa ra cảnh báo về hiệu ứng FOMO: "Khi giá bạc đã ở mức 2,669 triệu/lượng bán ra, nhiều người bắt đầu lo sợ lỡ mất cơ hội và đổ xô đi mua. Nhà đầu tư cần tỉnh táo, nên lựa chọn những thương hiệu uy tín có cam kết thu đổi minh bạch để bảo toàn vốn."

Dù giá đã tăng cao, nhưng theo báo cáo thị trường, nguồn cung bạc toàn cầu vẫn đang trong tình trạng khan hiếm trầm trọng. Ngưỡng 3 triệu đồng/lượng được dự báo có thể sớm bị phá vỡ trong năm 2026.

Với những ai chưa kịp gia nhập cuộc chơi "vàng trắng", việc sở hữu bạc ở thời điểm này vẫn được xem là một phương án trú ẩn an toàn so với một số kênh đầu tư khác, theo một số chuyên gia.