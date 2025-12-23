Mua cá khoai chứa formol từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg

Ngày 23-12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT và Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện một xe ô tô chở đầy cá khoai nhập từ Trung Quốc mang về biển Sầm Sơn bán cho thương lái.

Hàng tấn cá khoai chứa formol đậm đặc nhập từ Trung Quốc được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, qua kiểm tra xe BKS 76C-092.45 kéo theo rơ-moóc BKS 76R-006.30 do Nguyễn Thanh Phương (SN 1981; ngụ xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang vận chuyển 271 thùng cá khoai với tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN (đóng ở Lạng Sơn) thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Từ địa chỉ được cung cấp, Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng (SN 1983; ngụ phường Nam Sầm Sơn), Ngô Thị Hiển (SN 1977) và Lê Văn Long (SN 1981; đều ngụ phường Sầm Sơn).

Khi người này đang tiếp tục giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Số cá khoai này mua từ Trung Quốc có giá 37.000 đồng/kg nhưng nhập lại cho thương lái có giá 130.000 đồng/kg. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Phương vừa giao số cá khoai, lựu lượng chức năng đã thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,3 tấn, trong đó có 101 thùng do Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua điều tra xác định cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000 đồng/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000 đồng/kg. Giá này thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên đánh bắt trong nước có giá 250.000 đồng/kg (tùy mùa, có thời điểm giá lên tới 350.000 đồng/kg).

Qua kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia xác định số cá khoai trên chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90-105 mg/kg.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.