Tin sốt dẻo về iPhone 18

Khi sức nóng của dòng iPhone 17 vẫn chưa kịp hạ nhiệt, những tin đồn về "quái vật" tiếp theo mang tên iPhone 18 Pro đã bắt đầu làm dậy sóng cộng đồng iFan. Nguồn tin cực "tín" từ tài khoản Weibo Dingjiao Digital - người từng dự đoán chính xác công nghệ tản nhiệt Vapor Chamber trên iPhone 17 Pro vừa tiết lộ một lộ trình sản xuất táo bạo đến khó tin.

Theo đó, ngay sau ngày đầu năm mới Dương lịch 2026, Apple sẽ chính thức chạy thử nghiệm dây chuyền cho dòng iPhone 18, tập trung tối đa vào hai phiên bản Pro. Thậm chí, việc sản xuất hàng loạt có thể được kích hoạt ngay trước Tết Nguyên đán, sớm hơn rất nhiều so với chu kỳ truyền thống mọi năm.

Lý giải cho tốc độ "thần tốc" này nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức cực đoan của Apple. Các nguồn tin nội bộ khẳng định dây chuyền sản xuất cho dòng Pro 2026 "đã được thiết lập" hoàn chỉnh. Một phần lý do đến từ việc ngoại hình tổng thể của iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi quá nhiều so với người tiền nhiệm, giúp Apple tiết kiệm đáng kể thời gian tinh chỉnh khuôn mẫu kỹ thuật.

Tuy nhiên, sự "bình cũ" này chỉ là vỏ bọc để che giấu những nâng cấp phần cứng "rượu mới" cực khủng bên trong, đặc biệt là tham vọng kiểm soát chất lượng tuyệt đối sau những phàn nàn về lỗi iOS 26 hay giao diện Liquid Glass gần đây. Apple muốn đảm bảo khi iPhone 18 Pro ra mắt, nó phải là một sản phẩm hoàn hảo không tì vết.

Nhưng điều khiến giới mộ điệu phấn khích tột độ không nằm ở lịch sản xuất, mà là những công nghệ "out trình" sẽ xuất hiện. Theo The Information, iPhone 18 Pro sẽ đánh dấu chấm hết cho kỷ nguyên Dynamic Island. Apple dự kiến mang công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình lên dòng Pro, chỉ để lại một nốt ruồi nhỏ (đục lỗ) ở góc trái cho camera selfie. Đây chính là bước tiến mà iFan mong đợi suốt nhiều năm để tiến tới một trải nghiệm màn hình vô khuyết.

Chưa dừng lại ở đó, cụm camera chính sẽ được trang bị khả năng thay đổi khẩu độ linh hoạt - tính năng biến chiếc iPhone thành một máy ảnh chuyên nghiệp thực thụ, cho phép người dùng kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh (DoF) theo ý muốn chứ không còn bị fix cứng ở f/1.78.

Về sức mạnh hiệu năng, iPhone 18 Pro hứa hẹn sẽ "nghiền nát" mọi đối thủ với con chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC. Apple sẽ áp dụng công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), cho phép tích hợp RAM trực tiếp lên wafer của chip cùng CPU và GPU.

Sự cải tiến này không chỉ giúp thu nhỏ kích thước linh kiện để nhường chỗ cho pin, mà còn tối ưu hóa luồng dữ liệu, giúp các tác vụ Apple Intelligence xử lý mượt mà với mức tiêu thụ năng lượng thấp kỷ lục. Với màn chạy đà sớm chưa từng thấy này, tháng 9/2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm bùng nổ khi Apple tung ra "combo hủy diệt": iPhone 18 Pro toàn năng và rất có thể là chiếc iPhone gập đầu tiên trong lịch sử.

Theo MacRumor, 95toMac

Khả Văn