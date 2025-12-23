Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.609.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.690.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng khoảng 10 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 68.744.000 đồng/thỏi (mua vào) và 70.834.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:10 ngày 23/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 69,5 USD một ounce.

Giá bạc tiến sát mốc 70 USD/ounce, đạt mức kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy lạm phát đang giảm bớt và thị trường lao động yếu hơn, tạo thêm dư địa cho Fed nới lỏng chính sách, với thị trường dự đoán hai lần giảm lãi suất nữa vào năm tới. Lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ các kim loại không sinh lời.

Các diễn biến địa chính trị, bao gồm việc Mỹ tăng cường trừng phạt Venezuela và vụ tấn công của Ukraine vào tàu chở dầu do Nga kiểm soát ở Địa Trung Hải, càng củng cố vai trò của bạc như một tài sản trú ẩn an toàn.

Về phía công nghiệp, nhu cầu vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu, củng cố các yếu tố cơ bản dài hạn của kim loại này. Kim loại quý này đang trên đà tăng trưởng ấn tượng gần 140% vào năm 2025. Tồn kho bạc tại London liên tục sụt giảm và hiện đã chạm mức thấp nhất nhiều năm, áp lực nguồn cung không còn mang tính chu kỳ, mà đã trở thành vấn đề cấu trúc dài hạn.