Choáng ngợp trước dàn vũ công robot Trung Quốc: Nhảy như người thật, được Elon Musk khen ngợi hết lời

Buổi hòa nhạc nằm trong khuôn khổ tour diễn "Best Place Tour" của nam ca sĩ, nhạc sĩ Vương Lực Hoành đã diễn ra như bao sự kiện âm nhạc đình đám khác, cho đến khi ca khúc "Open Fire" vang lên. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, sáu hình bóng trong trang phục đính kim sa bạc bước ra.

Ban đầu, khán giả ngỡ rằng đó là một nhóm vũ công chuyên nghiệp đang đeo mặt nạ theo phong cách Cyberpunk. Nhưng khi những chuyển động bắt đầu, sự ngỡ ngàng chuyển thành những tiếng ồ lên kinh ngạc: Đó là những con robot hình người (humanoid robot) bằng xương bằng thịt... hay đúng hơn là bằng kim loại và vi mạch.

Khác xa với những định kiến về những cỗ máy cứng nhắc, di chuyển giật cục kiểu "robot dance" của thập niên trước, sáu cỗ máy này đã thực hiện một bài vũ đạo phức tạp với độ khó cực cao. Chúng lắc lư theo nhịp điệu, thực hiện các động tác đá chân cao, xoay người 360 độ và phối hợp tay chân uyển chuyển đến mức rùng mình. Sự đồng bộ của chúng không phải là sự lặp lại vô hồn, mà dường như có sự cảm thụ từng nhịp bass của âm nhạc.

Đỉnh điểm của sự phấn khích bùng nổ ở đoạn kết màn trình diễn. Không hề có dây cáp hỗ trợ, cả sáu con robot đồng loạt thực hiện cú nhào lộn Webster (một kỹ thuật lộn nhào trên không tiếp đất bằng một chân) hoàn hảo tuyệt đối. Khoảnh khắc đó không chỉ là một chiêu trò giải trí, mà là một lời tuyên bố đanh thép về trình độ thăng bằng động (dynamic balance) và kiểm soát lực của robot Trung Quốc.

Elon Musk cũng phải "ngả mũ"

Sức nóng của màn trình diễn tại Thành Đô đã lan truyền với tốc độ ánh sáng trên mạng xã hội, vượt qua tường lửa để đến với khán giả phương Tây. Đoạn video về màn nhảy múa này đã lọt vào mắt xanh của Elon Musk - CEO của Tesla và là người đang đặt cược lớn vào dự án robot Optimus.

Vốn là người kiệm lời khen ngợi đối thủ, nhưng Elon Musk đã không ngần ngại chia sẻ lại đoạn video trên nền tảng X với dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Impressive". Ông thậm chí còn nhấn mạnh rằng robot tại Trung Quốc hiện nay đang làm được mọi thứ, từ công việc nhà máy cho đến việc nhảy múa trên sân khấu như những nghệ sĩ thực thụ.

Sự thừa nhận từ "Iron Man đời thực" đã hợp thức hóa vị thế của công nghệ robot Trung Quốc trên bản đồ thế giới, cho thấy họ không còn là những người đi sau mà đang song hành, thậm chí bứt phá ở một số khía cạnh ứng dụng thực tế.

Unitree Robotics và tốc độ phát triển "Thần tốc"

Đứng sau dàn vũ công triệu đô này là Unitree Robotics, một startup "kỳ lân" có trụ sở tại Hàng Châu. Sự kiện này là minh chứng rõ nét nhất cho cái gọi là "tốc độ Trung Quốc" trong lĩnh vực công nghệ cao.

Cộng đồng mạng Weibo đã nhanh chóng so sánh sự kiện này với Gala Lễ hội Mùa xuân (Xuân Vãn) diễn ra vào đầu năm 2024. Khi đó, các robot xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia chỉ thực hiện được các động tác đơn giản như quay khăn tay hay di chuyển đội hình cơ bản.

Vậy mà chưa đầy một năm sau, vào những ngày cuối năm 2025, thế hệ robot tiếp theo đã có thể thực hiện các động tác nhào lộn Parkour ngay trên sân khấu trực tiếp với đầy rẫy tiếng ồn và rung động - những kẻ thù lớn nhất của cảm biến thăng bằng.

Một khán giả có mặt tại buổi hòa nhạc chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi ngồi ở hàng ghế xa và thực sự nghĩ đó là người thật. Chỉ khi nhìn lên màn hình lớn, tôi mới nhận ra đó là máy móc. Sự mượt mà của chúng thật đáng sợ nhưng cũng đầy mê hoặc".

Từ sân khấu hào nhoáng đến phòng khách gia đình

Tuy nhiên, tham vọng của Unitree Robotics không chỉ dừng lại ở việc làm nền cho các ca sĩ. Màn trình diễn này thực chất là một bản demo công nghệ (tech demo) đỉnh cao cho tầm nhìn thương mại hóa của họ. Công ty đang hướng tới việc đưa các dòng robot hình người, điển hình là mẫu G1, vào từng hộ gia đình.

Vào tháng 2 năm nay, Unitree đã giới thiệu tính năng "Keep the Music Going, Keep the Dance Flowing" (Giữ nhạc vang lên, giữ điệu nhảy tuôn chảy). Công nghệ này cho phép robot tự động phân tích nhịp điệu âm thanh từ môi trường và tạo ra các chuyển động nhảy múa tương ứng theo thời gian thực. Hãy tưởng tượng trong tương lai gần, robot quản gia của bạn không chỉ biết rửa bát, quét nhà mà còn có thể dạy con bạn tập nhảy hoặc trở thành hoạt náo viên trong các bữa tiệc tại gia.

Sự kiện Vương Lực Hoành biểu diễn cùng robot Unitree không chỉ là một chiêu bài marketing thành công. Nó đánh dấu một cột mốc nơi công nghệ robotics đã trưởng thành đủ để bước ra khỏi các phòng thí nghiệm an toàn, đối mặt với sự hỗn loạn của thế giới thực và tương tác nghệ thuật với con người.

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, nơi các buổi hòa nhạc trong tương lai có thể sẽ không còn cần đến vũ công người thật, hoặc sẽ là sự cộng hưởng tuyệt vời giữa cảm xúc con người và sự chính xác tuyệt đối của máy móc. Và với những gì đã thể hiện tại Thành Đô, Trung Quốc đang chứng minh họ là người dẫn đầu trong cuộc cách mạng này.