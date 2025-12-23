Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vận chuyển trái phép hơn 2,3kg vàng, 32 điện thoại iPhone từ Hàn Quốc về Việt Nam

23-12-2025 - 08:30 AM | Thị trường

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hơn 2,3kg vàng qua biên giới, 32 điện thoại iPhone.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Lê Thị Thảo An (tên gọi khác Lee Mi Yong, 37 tuổi, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc), và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng (65 tuổi, trú tỉnh Cà Mau).

Trước đó, vào sáng ngày 8/12, An và Nghiêng đi từ Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VJ839.

Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng làm việc với cơ quan công an.

Trong quá trình cả hai làm thủ tục để tiếp tục bay ra Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phát hiện 24 thỏi kim loại màu vàng và 32 chiếc điện thoại Iphone đã qua sử dụng trong hành lý ký gửi của Nghiêng. Tất cả số hàng này đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình làm việc, Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng.

Qua giám định, cơ quan công an xác định toàn bộ 24 thỏi kim loại màu vàng đều là vàng với hàm lượng trung bình 99%, với tổng trọng lượng là 2.325,03gr, tương đương khoảng 620 chỉ vàng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tập trung điều tra làm rõ.

PV

Tiền Phong

Từ Khóa:
vàng, iPhone

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây đích thị là 'mỏ kim cương' của Việt Nam: Thu về hơn 100 tỷ USD một năm - Mỹ, Trung Quốc là khách ruột nhiều năm

Đây đích thị là 'mỏ kim cương' của Việt Nam: Thu về hơn 100 tỷ USD một năm - Mỹ, Trung Quốc là khách ruột nhiều năm Nổi bật

Tài xế Be đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng năm 2025: Hiểu thế nào cho đúng về con số này?

Tài xế Be đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng năm 2025: Hiểu thế nào cho đúng về con số này? Nổi bật

Sơn Pencco “Đẹp đến từng Milimet” Chuẩn sống mới trong thiết kế hiện đại

Sơn Pencco “Đẹp đến từng Milimet” Chuẩn sống mới trong thiết kế hiện đại

08:00 , 23/12/2025
Cow Brand chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Cow Brand chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

08:00 , 23/12/2025
Gia đình trẻ với 3–5 tỷ đồng, mua được nhà nào ở TP. Hồ Chí Minh?

Gia đình trẻ với 3–5 tỷ đồng, mua được nhà nào ở TP. Hồ Chí Minh?

08:00 , 23/12/2025
Thêm một loại trái cây phổ biến của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Thêm một loại trái cây phổ biến của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

07:38 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên