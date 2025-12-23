Vận chuyển trái phép hơn 2,3kg vàng, 32 điện thoại iPhone từ Hàn Quốc về Việt Nam

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Lê Thị Thảo An (tên gọi khác Lee Mi Yong, 37 tuổi, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc), và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng (65 tuổi, trú tỉnh Cà Mau).

Trước đó, vào sáng ngày 8/12, An và Nghiêng đi từ Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VJ839.

Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng làm việc với cơ quan công an.

Trong quá trình cả hai làm thủ tục để tiếp tục bay ra Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phát hiện 24 thỏi kim loại màu vàng và 32 chiếc điện thoại Iphone đã qua sử dụng trong hành lý ký gửi của Nghiêng. Tất cả số hàng này đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình làm việc, Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng.

Qua giám định, cơ quan công an xác định toàn bộ 24 thỏi kim loại màu vàng đều là vàng với hàm lượng trung bình 99%, với tổng trọng lượng là 2.325,03gr, tương đương khoảng 620 chỉ vàng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tập trung điều tra làm rõ.