Thêm một loại trái cây phổ biến của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

23-12-2025 - 07:38 AM | Thị trường

Quả mít của Việt Nam sẽ chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc kể từ 1-6-2026.

Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ra thông báo số 251 năm 2025 về các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mít tươi nhập khẩu từ Việt Nam. Thông báo được ban hành dựa trên các quy định pháp luật hiện hành của Trung Quốc và Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi được ký kết giữa GACC và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Quả mít của Việt Nam sắp được chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Điều kiện để xuất khẩu mít vào Trung Quốc

Theo đó, để đảm bảo thông quan thuận lợi, toàn bộ vườn trồng và cơ sở đóng gói tham gia xuất khẩu phải đăng ký và được cơ quan chức năng của cả hai nước phê duyệt.

Danh sách các đơn vị được cấp mã số sẽ được công bố và cập nhật định kỳ trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trước khi xuất khẩu, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm dịch với tỉ lệ 2% số lô hàng. Nếu trong vòng một năm không phát hiện vi phạm, tỉ lệ này có thể giảm xuống còn 1%.

Năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc đã ký được 5 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo, tổ yến thô và mít tươi.

Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng với sầu riêng, chuối, chôm chôm, dưa hấu, việc mít tươi trở thành loại trái cây thứ 5 của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch với số lượng lớn sang Trung Quốc đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành hàng này.

Điều đó cũng cho thấy Việt Nam đang đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu khắt khe mà thị trường Trung Quốc đặt ra, từ kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc.

Kết thúc tháng 11-2025, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt khoảng 7,8 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam có thể vượt mốc 8,5 tỉ USD.

Theo Thuỳ Linh

Người Lao Động

