Sôi động phân khúc xe tay ga đường trường tại Việt Nam

Ở Việt Nam, xe tay ga là phân khúc được ưa chuộng bởi đông đảo người dùng. Nắm bắt được thị hiếu, các nhà sản xuất cũng đầu tư cho danh mục sản phẩm xe tay ga với đa dạng lựa chọn, từ xe đô thị cho tới maxi-scooter (xe ga đường trường).

Trong năm 2025, thị trường Việt Nam đã lần lượt đón hai mẫu maxi-scooter nổi bật gồm Yamaha XMAX 300 và Honda ADV 350. Mới đây nhất, Yamaha Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới người dùng trong nước mẫu NMAX 2025 - mẫu xe ga đường trường nối tiếp XMAX ra mắt hồi tháng 5.

Yamaha NMAX 155 bản mới có giá bán từ 69 đến 79 triệu đồng. Ảnh: 2banh

So với đàn anh XMAX, mẫu xe mới cũng có tạo hình thể thao và thiết kế tổng thể đặc trưng của dòng maxi-scooter với sàn để chân rộng và yên liền khối. Tuy nhiên, NMAX có kích thước nhỏ hơn, ngoại thất cũng có phần trẻ trung và năng động hơn, phù hợp với người dùng đô thị.

NMAX 155 được trang bị động cơ xăng dung tích 155cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng dung dịch. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT, đồng thời tích hợp công nghệ VVA nhằm duy trì mô-men xoắn ổn định ở nhiều dải vòng tua.

Phiên bản cao cấp nhất trang bị hệ thống YECVT từng xuất hiện trên NVX 2025 . Công nghệ này cho phép người lái chủ động điều chỉnh tỷ số truyền thông qua nút bấm, mô phỏng tính năng giảm cấp số trên các xe sử dụng hộp số truyền thống.

Yamaha NMAX 155 thế hệ mới vẫn duy trì hệ thống phanh đĩa trước và sau, kết hợp ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Các trang bị nổi bật khác gồm đèn LED trước/sau, đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB-C, cốp 25 lít.

Trong phân khúc maxi-scooter dung tích nhỏ tại Việt Nam, Yamaha NMAX 155 đang cạnh tranh trực tiếp với bộ đôi của Honda là ADV 160 và PCX 160. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe Honda hiện chưa được phân phối chính hãng mà chủ yếu xuất hiện thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Những chiếc maxi-scooter có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển cả trong đô thị lẫn đường trường

Về phần Honda, hãng chỉ phân phối chính hãng duy nhất một dòng maxi-scooter là ADV 350. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, cạnh tranh với đối thủ XMAX 300 từ Yamaha .

Có thể thấy, điểm chung trong chiến lược của cả hai hãng Nhật này là đang đẩy mạnh phân khúc maxi-scooter với những mẫu xe tay ga hướng tới đi “phượt” ở các cung đường dài ngoài đô thị. Đây là bước đi hợp lý từ các hãng để thích ứng với các quy định về giảm phát thải ở nội đô trong tương lai, bao gồm lộ trình hạn chế xe xăng ở Hà Nội và TP.HCM.