Cow Brand chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Cow Brand tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững dựa trên những giá trị đã được gìn giữ xuyên suốt hơn 100 năm: sự thuần khiết, an toàn và dịu lành cho làn da.

Hơn một thế kỷ nuôi dưỡng sự thuần khiết

Ra đời năm 1909 tại Osaka, Nhật Bản, Cow Brand khởi nguồn với sứ mệnh "mang lại sự trong lành và thuần khiết cho làn da". Trải qua hơn một thế kỷ, thương hiệu đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong ngành chăm sóc da Nhật Bản, gắn bó với nhiều thế hệ gia đình.

Cow Brand nổi tiếng với các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, kết hợp thành phần tự nhiên như sữa bò, collagen và thảo mộc, cùng công nghệ tạo bọt mịn, giúp làm sạch hiệu quả mà vẫn duy trì độ ẩm cho da. Định hướng nhất quán về chất lượng và độ an toàn đã tạo nền tảng để thương hiệu mở rộng hiện diện ra thị trường quốc tế, trong đó Việt Nam là bước tiếp nối mới trong hành trình phát triển hơn 100 năm.

Những cột mốc ấn tượng trong hành trình hơn 100 năm

Năm 1909: Cow Brand chính thức được thành lập tại Osaka, Nhật Bản. Hành trình hơn một thế kỷ của Cow Brand được ghi dấu bằng nhiều cột mốc quan trọng, phản ánh rõ triết lý chăm sóc da thuần khiết và bền bỉ theo thời gian với sự ra đời của nhiều sản phẩm an toàn cho da, và giành nhiều giải thưởng danh giá toàn cầu, là hãng mỹ phẩm hàng đầu được tin tưởng lựa chọn.

Bước sang năm 2025, hành trình lan tỏa giá trị thuần khiết Nhật Bản được viết tiếp bằng dấu mốc Cow Brand chính thức có mặt tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần AnhMy Foundation nhập khẩu và phân phối chính hãng.

KOL Nàng Mơ chụp ảnh cùng với đại diện Cow Brand

"Pure Legacy" – Di sản thuần khiết giữa lòng Hà Nội

Sự kiện thu hút khoảng 200 khách mời, bao gồm đại diện Cow Brand Nhật Bản, đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam – Công ty Cổ phần AnhMy Foundation, cùng các hệ thống, đại lý phân phối, KOLs, KOCs và khách mời trong lĩnh vực làm đẹp.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Cow Brand Nhật Bản chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, sự thuần khiết không chỉ nằm trong sản phẩm, mà còn trong cảm xúc mà mỗi trải nghiệm mang lại cho người dùng."

Chủ tịch Thương hiệu Cow Brand - Ông Teji Miyazaki phát biểu tại buổi lễ

Chính triết lý ấy đã trở thành nền tảng để Cow Brand xây dựng và gìn giữ "di sản" thương hiệu suốt hơn 100 năm hình thành và phát triển. Với Cow Brand, di sản không được đo bằng thời gian, mà được tạo nên từ sự nhất quán về chất lượng, tinh thần tận tâm trong từng sản phẩm và định hướng tôn trọng thiên nhiên xuyên suốt nhiều thế hệ.

Từ những bánh xà phòng đầu tiên tại Nhật Bản, Cow Brand dần trở thành biểu tượng của sự tin cậy và thuần khiết, được nhiều thế hệ người tiêu dùng tại Nhật Bản và các quốc gia châu Á tin chọn. Việc chính thức ra mắt tại Việt Nam đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình ấy, khi các giá trị truyền thống được tiếp nối và thể hiện thông qua những trải nghiệm hiện đại, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Triển vọng tại thị trường Việt Nam

Cow Brand được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần AnhMy Foundation. Đại diện AnhMy Foundation cho biết, trong giai đoạn đầu, đơn vị sẽ tập trung xây dựng hệ thống phân phối, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông nhằm tăng nhận diện thương hiệu và tiếp cận người tiêu dùng.

Tại sự kiện, lễ ký kết hợp tác giữa AnhMy Foundation và đối tác Cow Brand Nhật Bản đã được tổ chức, thể hiện cam kết lâu dài trong việc đưa các sản phẩm chăm sóc da Nhật Bản đến thị trường Việt Nam.

Việc Cow Brand gia nhập thị trường Việt Nam diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến yếu tố an toàn, nguồn gốc xuất xứ và triết lý sản phẩm. Đây cũng là xu hướng chung của ngành mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân trong những năm gần đây.

Theo nhận định của một số chuyên gia trong ngành, các thương hiệu có lịch sử lâu đời, định vị rõ ràng và tập trung vào giá trị cốt lõi sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận người tiêu dùng Việt, đặc biệt trong phân khúc sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp sử dụng hằng ngày.

Sự kiện ra mắt tại Hà Nội được xem là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển dài hạn của Cow Brand tại Việt Nam, mở ra thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong nước đối với các sản phẩm chăm sóc da đến từ Nhật Bản.

Khoảnh khắc AnhMy Foundation và đối tác Cow Brand Nhật Bản chính thức ký kết hợp tác, hứa hẹn mang tới thị trường Việt Nam những dòng sản phẩm chuẩn Nhật chất lượng

