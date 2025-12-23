Tài xế Be đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng năm 2025: Hiểu thế nào cho đúng về con số này?

Tại chuỗi sự kiện Tri ân Đối tác BE 2025 tổ chức ở TP.HCM và Hà Nội ngày 22/12/2025, hình ảnh tài xế Phạm Duy Tuấn – đối tác ứng dụng Be tại TP.HCM – được vinh danh là tài xế có doanh thu cao nhất cả nước năm 2025, với con số hơn 1,6 tỷ đồng, đã thu hút sự chú ý.

Liên quan đến con số này, đại diện Be cho biết các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh phản ánh đúng bản chất và cách hiểu của từng chỉ số. Theo đó, hơn 1,6 tỷ đồng là tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng Be trong năm 2025, không phải là thu nhập thực nhận của tài xế.

Có thể hiểu doanh thu là tổng giá trị tiền phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, chưa trừ bất kỳ chi phí nào. Chỉ số này phản ánh quy mô hoạt động hoặc mức độ tạo ra giao dịch, nhưng không cho biết số tiền thực tế còn lại để cá nhân hay tổ chức sử dụng. (Ví dụ: Tổng tiền khách trả cho các cuốc xe, đơn giao hàng, đơn đồ ăn được hoàn thành trên một nền tảng trong năm)

Thu nhập là khoản tiền thực tế mà cá nhân hoặc tổ chức nhận được sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến quá trình tạo ra doanh thu. Thu nhập phản ánh lợi ích tài chính thực nhận và gắn trực tiếp với khả năng chi tiêu, tích lũy. (Ví dụ: Tiền tài xế nhận được sau khi trừ chiết khấu nền tảng, chi phí xăng xe, bảo dưỡng, khấu hao phương tiện, thuế (nếu có))

Nói cách khác, doanh thu cho biết tổng giá trị được tạo ra trong quá trình hoạt động, còn thu nhập cho biết phần giá trị còn lại sau khi đã trừ các chi phí. Vì vậy, doanh thu có thể ở mức cao nhưng thu nhập thực tế vẫn có thể thấp, tùy thuộc vào cơ cấu chi phí phát sinh.

Theo đó, khoản doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng mà đối tác tài xế này đạt, được cộng gộp từ nhiều dịch vụ mà đối tác tham gia trên ứng dụng và nhận thêm các khoản tiền thưởng cao điểm, thưởng lễ Tết:

- Doanh thu từ dịch vụ chở khách be

- Bike Doanh thu từ giao đồ ăn beFood

- Doanh thu từ giao hàng beDelivery

Số liệu thể hiện mức độ hoạt động cũng như khả năng khai thác đa dịch vụ của đối tác trong suốt năm 2025. Theo Be, việc công bố và vinh danh các cột mốc doanh thu tại sự kiện nhằm ghi nhận kết quả hoạt động của các đối tác trên nền tảng, trong đó doanh thu được hiểu là tổng giá trị dịch vụ phát sinh, chưa bao gồm các khoản chi phí, tỷ lệ chia sẻ doanh thu hay các nghĩa vụ tài chính khác của đối tác.

Thông tin về trường hợp tài xế Phạm Duy Tuấn được đưa ra trong bối cảnh BE tổ chức vinh danh các đối tác có kết quả hoạt động nổi bật năm 2025, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, số chuyến hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành chuyến và mức độ đánh giá của khách hàng, áp dụng cho các nhóm đối tác beBike, beCar và các dịch vụ khác trên nền tảng.

Cụ thể, đối với đối tác beCar, các hạng mục được vinh danh bao gồm:

- Bác tài beCar tạo ra doanh thu cao nhất năm 2025

- Bác tài beCar có số cuốc xe hoàn thành nhiều nhất năm 2025

- Bác tài beCar có tỷ lệ hoàn thành chuyến cao nhất năm 2025

- Bác tài beCar có nhiều đánh giá 5 sao nhất năm 2025

Đối với đối tác beBike, BE ghi nhận và trao vinh danh ở các hạng mục:

- Bác tài beBike tạo ra doanh thu cao nhất năm 2025

- Bác tài beBike có số cuốc xe hoàn thành nhiều nhất năm 2025

- Bác tài beBike có tỷ lệ hoàn thành chuyến cao nhất năm 2025

- Bác tài beBike có nhiều đánh giá 5 sao nhất năm 2025

Bên cạnh đó, BE cũng dành sự ghi nhận đặc biệt cho nhóm Đối tác Giúp việc, với các hạng mục:

- Đối tác giúp việc có doanh thu cao nhất năm 2025

- Đối tác giúp việc có nhiều đánh giá 5 sao nhất năm 2025



