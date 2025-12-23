Việt Nam giúp Cuba trồng lúa đạt năng suất chưa từng có, nước bạn đưa ra quyết định 'đặc biệt'

Cuba quyết định giao thêm đất cho doanh nghiệp Việt Nam

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nội dung này được nhấn mạnh tại buổi tiếp vào ngày 17/12 vừa qua giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morera.

Lãnh đạo hai bên cùng đánh giá hợp tác nông nghiệp song phương đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực chất, với mục tiêu trước mắt là góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba, trong bối cảnh quốc đảo vùng Caribe nỗ lực phát triển lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị hai bên sớm xây dựng định hướng phát triển tổng thể để Việt Nam có thể triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ Cuba phát triển nông nghiệp theo hướng hợp lý, logic và nhanh cho kết quả. Cách tiếp cận này không chỉ giới hạn ở cây lúa mà bao trùm cả các lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau như cây ăn quả, thủy sản và chăn nuôi, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác dài hạn.

Giống lúa Việt Nam cho năng suất trên đất Cuba (Ảnh: Trung Chánh).

Nhờ hiệu quả của doanh nghiệp trồng lúa trên đất nước Cuba mà nước bạn đã đưa ra quyết định 'đặc biệt'. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Cuba hiện rất sẵn sàng giao thêm diện tích trồng lúa cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Phía bạn đã thiết lập cơ chế họp hằng tuần để theo dõi sát tiến độ các dự án hợp tác, trong khi các doanh nghiệp sản xuất lúa gạo của Việt Nam cũng chủ động mua sắm vật tư, thiết bị ngay từ đầu nhằm giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sản xuất. Cách làm này cho thấy quyết tâm chung trong việc biến hợp tác nông nghiệp thành kết quả cụ thể, đo đếm được.

Doanh nghiệp tạo thành công trên đất Cuba

Một minh chứng thành công rõ nét là dự án hợp tác lúa gạo tại Cuba, chính là doanh nghiệp Agri VMA. Dựa án lúa gạo của doanh nghiệp này đã tạo ra nhiều giá trị gia tăng quan trọng khi trở thành mô hình tham chiếu cho các dự án đầu tư tương tự của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Theo hãng tin IPS, doanh nghiệp tư nhân Agri VMA của Việt Nam đã thuê 1.000 ha đất tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río, khu vực cực Tây của Cuba, để trồng lúa trong thời hạn 3 năm.

Vụ thu hoạch đầu tiên vào năm 2025 ghi nhận năng suất 7,2 tấn/ha, cao gấp nhiều lần so với mức trung bình 1,6 tấn/ha của địa phương. Kết quả ấn tượng này đến từ việc áp dụng đồng bộ công nghệ Việt Nam, từ giống lúa lai, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến quy trình canh tác tiên tiến.

Theo tính toán, nếu duy trì hiệu quả sản xuất, diện tích canh tác có thể mở rộng lên tới 5.000 ha trong tương lai gần.

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Cuba đang mở ra hướng đi mới, không chỉ góp phần giải bài toán an ninh lương thực trước mắt mà còn đặt nền móng cho phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại trong dài hạn.