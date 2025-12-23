Chạy thế nào được hơn 1,6 tỷ/năm như tài xế Be hot nhất MXH? Đây có thể là câu trả lời!

Một tài xế Be đạt doanh thu hơn 1,615 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: MXH

Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một tài xế Be (nền tảng xe công nghệ) đạt được doanh thu lên tới 1.615.424.320 đồng trong năm 2025, trở thành người đạt doanh thu cao nhất. Theo đó, tài xế đạt thành tích cao nhất là Phạm Duy Tuấn ở TP HCM. Thông tin này nhanh chóng được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo tìm hiểu, phía đại diện nền tảng Be cho biết, các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh được truyền thông đúng bản chất và cách hiểu của từng chỉ số. Theo đó, con số hơn 1,6 tỷ đồng thể hiện tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, không phải thu nhập thực nhận.

Cụ thể, khoản doanh thu này được cộng gộp từ nhiều dịch vụ mà đối tác tham gia trên ứng dụng, gồm vận chuyển hành khách beBike, giao đồ ăn beFood và giao hàng beDelivery. Số liệu phản ánh mức độ hoạt động và khả năng khai thác đa dịch vụ của đối tác trong suốt năm 2025.

Giá chuyến đi và quãng đường giả định. Ảnh chụp màn hình

Với con số trên, cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi, liệu một người phải thực hiện bao nhiêu chuyến đi để đạt được cốt mốc đó. Ví dụ tài xế Phạm Duy Tuấn chạy đều 365 ngày trong năm, doanh thu mỗi ngày là 4.425.820 đồng. Ví dụ, một ngày bác tài này chạy 12 tiếng, doanh thu mỗi tiếng sẽ là 368.818 đồng.

Thử nghiệm thực tế, một chuyến đi từ khu đô thị Smart City đến tòa nhà Hapulico (Hà Nội) có độ dài 8,5km, khi đặt xe trên ứng dụng có giá 112.000 đồng. Theo google map ghi nhận, hành trình tại thời điểm khảo sát mất 28 phút, tuy nhiên tài xế có thể rút ngắn thời gian nếu tình trạng giao thông thuận lợi hơn. Như vậy, để đạt được doanh thu trên, tài xế cần hoàn thành 3 chuyến đi trong 1 giờ, điều này không dễ nhưng có thể làm được.

Nếu một tài xế trung bình mỗi chuyến hoàn thành có doanh thu khoảng 60.000 đồng, mỗi giờ 3 chuyến, mỗi ngày làm 12 giờ, doanh thu mỗi ngày sẽ đạt 60.000 x 3 x 12 = 2.160.000 đồng, tương đương 788,4 triệu/năm.

Bên cạnh đó, ở một số khung giờ cao điểm sáng, chiều, giờ tối muộn hay những lúc trời mưa, giá chuyến đi sẽ tăng lên vài lần vì nhu cầu tăng cao đột biến. Ngoài ra, việc giao hàng cồng kềnh, giao nhanh cũng sẽ khiến giá chuyến cao hơn bình thường. Dù vậy, nếu muốn đạt doanh thu hơn 1,615 tỷ đồng, hơn gấp đôi giả định, bác tài Phạm Duy Tuấn sẽ phải làm việc nhiều hơn, chịu khó chạy cả đêm muộn. Tổng số chuyến đi phải hoàn thành trong 1 ngày sẽ phải hơn con số 36.

Chưa hết, một giả định khác được đặt ra là doanh thu chuyến đi bao gồm cả chi phí của chuyến giao hàng COD (cast on delivery - thanh toán khi nhận hàng). Ví dụ, một tài xế giao đơn hàng trị giá 500.000 đồng, cước chuyến đi là 60.000 đồng thì doanh thu tổng sẽ là 560.000 đồng.