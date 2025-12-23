Ảnh minh họa

Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Iran trong năm nay đã phục hồi lên mức cao nhất trong vòng 7 năm, bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ chủ yếu nhờ nhu cầu mua dầu giá rẻ từ Trung Quốc.

Theo công ty phân tích hàng hóa Kpler, lượng dầu thô Iran được vận chuyển đạt khoảng 1,67 triệu thùng/ngày, tăng 5% so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ khi Washington tái áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2018.

Trong tổng lượng xuất khẩu này, Trung Quốc nhập khẩu trực tiếp khoảng 750.000 thùng/ngày. Ngoài ra, khoảng 900.000 thùng/ngày được vận chuyển tới các điểm đến không xác định, tăng mạnh so với mức khoảng 290.000 thùng/ngày của năm ngoái. Các lô hàng này được cho là liên quan đến hoạt động trung chuyển nhằm che giấu nguồn gốc dầu.

Cũng theo Reuters, dầu thô Iran hiện được bán với mức giá thấp hơn dầu chuẩn quốc tế từ 8–9 USD mỗi thùng, tạo lợi thế lớn trong bối cảnh giá dầu toàn cầu chịu áp lực giảm. Người mua chủ yếu là các nhà máy lọc dầu vừa và nhỏ tại Trung Quốc – nhóm ít giao dịch với Mỹ và do đó ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Mỹ vẫn giám sát các chuyến hàng dầu của Iran. Nhiều tàu chở dầu bị cáo buộc thực hiện hoạt động chuyển dầu giữa các tàu trên biển để né tránh sự kiểm soát. Dữ liệu từ Liên Hợp Quốc cho thấy dầu Iran xuất sang Trung Quốc đôi khi được ngụy trang là có nguồn gốc từ các quốc gia như Malaysia. Ngoài ra, hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên tàu có thể bị cố ý tắt hoặc phát tín hiệu sai lệch để tránh bị phát hiện.

Theo báo cáo của Viện Năng lượng Anh, Iran đứng thứ 5 trong số các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới năm 2024, với sản lượng khoảng 5,06 triệu thùng/ngày. Điều này cho thấy năng lực sản xuất của Iran vẫn được duy trì bất chấp các biện pháp hạn chế xuất khẩu kéo dài.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa lên Iran liên quan đến chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng Washington đang chưa siết chặt hoàn toàn việc thực thi trừng phạt, do lo ngại giá xăng trong nước tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

“Chính quyền Mỹ có thể tăng cường trấn áp nếu muốn,” ông Yuya Akizuki, Giám đốc nghiên cứu năng lượng tại Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC), nhận định, đồng thời cảnh báo rằng nếu chênh lệch giá giữa dầu Iran và các nguồn khác thu hẹp, Trung Quốc có thể giảm mua dầu từ Iran.

Theo Nikkei﻿