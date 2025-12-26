Giá bạc thế giới, bạc trong nước tăng rất mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.801.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng mạnh 120 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 117 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 74.933.000 đồng/thỏi (mua vào) và 77.253.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:55 ngày 26/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc vọt lên 74,6 USD một ounce.

Giá bạc tiến sát 75 USD/ounce khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng giảm lãi suất hai lần vào năm tới, khi các chỉ số kinh tế trái chiều làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ. Mặc dù GDP quý III tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 4,3% hàng năm, nhưng niềm tin người tiêu dùng giảm sút trong tháng 12 và sản lượng nhà máy không đổi trong tháng 11 đã góp phần tạo nên quan điểm rằng chính sách tiền tệ có thể được nới lỏng trong những tháng tới.

Trong tháng 12, vàng và bạc đồng loạt lập đỉnh mới trong bối cảnh lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ nhiều bất định và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, bạc nổi bật hơn khi tăng nhanh và mạnh hơn vàng từ đầu năm đến nay.

Theo các chuyên gia, đây là diễn biến quen thuộc trong chu kỳ kim loại quý: vàng thường dẫn dắt trước, sau đó bạc tăng tốc. Sau nhiều năm kém hiệu quả, bạc bứt phá nhờ đà tăng lịch sử của vàng, thu hút dòng tiền và tâm lý đầu tư.

Chỉ báo tỷ lệ vàng - bạc cho thấy xu hướng này rõ rệt. Từ mức khoảng 104:1 hồi tháng 4/2025, tỷ lệ đã thu hẹp về quanh 64:1, phản ánh bạc tăng nhanh hơn vàng và không còn bị định giá thấp như trước.

Động lực của bạc đến từ hai yếu tố chính. Một là vai trò phòng vệ trước lạm phát, với lợi thế giá thấp giúp bạc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hai là nhu cầu công nghiệp gia tăng khi kỳ vọng lãi suất giảm và hoạt động sản xuất phục hồi, đặc biệt trong các lĩnh vực cần tính dẫn điện cao.

Nhìn chung, đà tăng vượt trội của bạc không chỉ mang tính ngắn hạn mà phản ánh sự luân chuyển dòng tiền theo chu kỳ, được hỗ trợ đồng thời bởi nhu cầu trú ẩn và triển vọng sử dụng trong sản xuất, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.