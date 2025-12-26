Xuất nhập khẩu cán mốc 900 tỉ USD

Chiều 25-12, Cục Hải quan - Bộ Tài chính tổ chức lễ ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 900 tỉ USD, đánh dấu một năm tăng trưởng mạnh của hoạt động thương mại quốc tế.

Xuất siêu 10 năm liên tiếp

Theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến chạm mốc 900 tỉ USD trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26-12. Ước tính cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt khoảng 920 tỉ USD - tăng 16,9% so với năm trước, tương đương mức tăng hơn 133 tỉ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 470,59 tỉ USD, tăng 15,9%; còn nhập khẩu đạt khoảng 449,41 tỉ USD, tăng 18%. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Riêng năm 2025, thặng dư thương mại dự kiến đạt 21,2 tỉ USD, tiếp nối chuỗi 3 năm gần đây xuất siêu trên 20 tỉ USD mỗi năm.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Cát Lái (TP HCM) .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của nhóm công nghiệp chế biến, với giá trị kim ngạch ước đạt khoảng 400 tỉ USD - tăng 16,6% so với năm trước và chiếm hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm nông sản, thủy sản đạt khoảng 44,46 tỉ USD - tăng 14,1%, chiếm gần 9,5%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tập trung vào các nhóm phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Năm 2025, có tới 49/53 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD; trong đó 8 nhóm trên 10 tỉ USD, tổng trị giá khoảng 281 tỉ USD, chiếm 63% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm máy vi tính, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may - da giày, sắt thép, kim loại, cùng với sự gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là ô tô.

Về thị trường, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD.

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất với tổng kim ngạch song phương ước đạt 252 tỉ USD, tăng 26,5%. Mỹ đứng thứ hai với khoảng 170 tỉ USD, tăng tương đương. Riêng 2 thị trường Trung Quốc và Mỹ đóng góp tổng cộng 422 tỉ USD, chiếm 46% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch kỷ lục 151,85 tỉ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất, đạt khoảng 183 tỉ USD.

Nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục, cắt giảm thời gian và chi phí hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. "Chúng tôi đã triển khai nhiều kế hoạch và chương trình hành động; triển khai đồng bộ các chính sách về thuế, tài chính và hải quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu và tối ưu hóa nhập khẩu, qua đó góp phần cải thiện cán cân thương mại quốc gia" - ông cho hay.

Lãnh đạo Cục Hải quan cũng nhìn nhận kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động thích ứng và duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao khi ngành hải quan đã nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, góp phần quan trọng vào việc thông quan hàng hóa đạt mốc 900 tỉ USD. Theo ông, kết quả xuất nhập khẩu đạt được trong tình hình thế giới đối mặt nhiều biến động chính trị và kinh tế, nhất là chính sách thuế cao từ Mỹ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu thời gian tới, ngành hải quan tiếp tục tập trung nguồn lực tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hải quan; kết hợp triển khai mô hình thông quan tập trung, triển khai hải quan số theo hướng đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi thương mại.