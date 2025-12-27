Nhu cầu du lịch tăng cao, vé máy bay Tết Dương lịch lại 'sốt xình xịch'

Anh Đinh Tây Lâm (phường Bách Khoa, Hà Nội) cho biết gia đình định du lịch dịp Tết Nguyên đán do Tết Dương lịch chỉ nghỉ 1 ngày. Tuy nhiên, khi lịch nghỉ Tết Dương lịch được kéo dài 4 ngày , anh đổi kế hoạch, dự định bay vào Phú Quốc và dành Tết Nguyên đán để về quê thăm người thân. Dù vậy, anh Lâm hiện gặp khó khăn trong việc đặt vé máy bay.

“Trước kia, tôi vào các trang web bán vé của các hãng hàng không để khảo sát thì nhận thấy hầu hết các chuyến bay còn rất nhiều ghế trống. Nhưng bây giờ khi kiểm tra lại thì giá đã tăng cao và không còn nhiều ", anh Lâm nói.

Theo anh, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội – Phú Quốc hiện lên tới 9,7 triệu đồng/người. Nếu đi 4 người, cộng thêm chi phí lưu trú, ăn uống, tổng chi tiêu có thể vượt 50 triệu đồng, trong khi Tết Nguyên đán đang đến gần với nhiều khoản cần lo liệu. “Nếu biết lịch nghỉ lễ sớm hơn, tôi đã có thể đặt vé từ cả tháng trước để được giá thấp hơn nhiều,” anh Lâm chia sẻ.

Để đảm bảo rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách sử dụng công nghệ sinh trắc học để checkin.

Theo khảo sát trên các trang bán vé trực tuyến, vé máy bay dịp Tết Dương lịch đang khan hiếm và neo giá cao.

Cụ thể, giá vé khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc (đã gồm thuế, phí) trên Vietnam Airlines ở mức gần 7,62 triệu đồng/vé; Vietjet Air khoảng 6,49 triệu đồng/vé; còn Sun Phú Quốc Airways khoảng 6,46 triệu đồng/vé.

So với ngày thường, giá tăng tới gần 2 triệu đồng, và cao hơn khoảng 1,2 triệu đồng so với dịp Tết Dương lịch năm 2025.

Với đường bay TP.HCM – Phú Quốc, giá vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí) của Sun Phú Quốc Airways khoảng 3,83 triệu đồng/vé; Vietnam Airlines 3,31 triệu đồng/vé; Vietravel Airlines 3,1 triệu đồng/vé; Vietjet Air 3,3 triệu đồng/vé.

Mức giá này cao hơn khoảng 800.000 đồng/vé so với thời điểm trước khi công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp, và tăng khoảng 400.000 đồng/vé so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, số lượng ghế còn lại ở các chuyến bay chặng này hiện rất hạn chế.

Nhiều chặng có mức giá khá bất ngờ

Đáng chú ý, chặng TP.HCM – Hà Nội, vốn thường “nóng” vào các dịp cao điểm, lại có giá vé khá “mềm” trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, đồng thời số lượng chỗ còn lại khá dồi dào.

Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM – Hà Nội (đi ngày 1/1, về ngày 4/1) được các hãng niêm yết như sau: Vietravel Airlines 2,873 triệu đồng/vé; Vietjet Air 2,9 triệu đồng/vé; Bamboo Airways 2,92 triệu đồng/vé; Sun Phú Quốc Airways 3,934 triệu đồng/vé; Vietnam Airlines 3,915 triệu đồng/vé. Mức giá này tương đương ngày thường.

Chiều ngược lại Hà Nội – TP.HCM cùng thời điểm cũng ghi nhận mức giá hấp dẫn. Vé khứ hồi đã gồm thuế, phí của Vietravel Airlines ở mức 2,72 triệu đồng; Vietjet Air 2,9 triệu đồng; Bamboo Airways 3,04 triệu đồng; Sun Phú Quốc Airways 3,12 triệu đồng và Vietnam Airlines 3,68 triệu đồng, thấp hơn ngày thường khoảng 300.000–500.000 đồng mỗi vé.

Lý giải về mức giá này, anh Trần Đức Trung, giám đốc một đại lý bán vé máy bay tại TP.HCM cho biết, chặng Hà Nội - TPHCM có lợi thế về tần suất chuyến bay dày đặc , trải dài từ sáng sớm tới tối khuya với nhiều hãng bay cùng khai thác, nên việc giá vé hạ nhiệt, hấp dẫn.

"Những năm trước, giá vé chặng này vào dịp Tết Dương lịch không dưới 5 triệu đồng. Tôi cho rằng, nhu cầu đi lại của mọi người giảm nên các hãng niêm yết mức giá hấp dẫn. Nếu có lịch nghỉ 4 ngày, các hãng có thể điều chỉnh giá cao hơn vào những ngày cao điểm", anh Trung nhận định.

Giá vé khứ hồi nhiều chặng dịp này khá mềm. (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh một số điểm đến “nóng”, chặng Hà Nội – Đà Nẵng dịp nghỉ lễ vẫn còn nhiều lựa chọn với mức giá cạnh tranh.

Vé khứ hồi của Vietjet Air trong giai đoạn đi ngày 1/1 và về ngày 4/1 dao động khoảng 2,7–3 triệu đồng/vé. Đáng chú ý, nếu hành khách linh hoạt thời gian và lùi ngày về muộn một hôm (5/1), giá vé một chiều vẫn xuất hiện nhiều lựa chọn rẻ, chỉ từ 90.000 đến 610.000 đồng, (chưa bao gồm thuế và phí).

Ở phân khúc giá cao hơn nhưng vẫn trong ngưỡng dễ tiếp cận, giá vé khứ hồi cùng chặng trong dịp này được các hãng duy trì ở mức tương đối ổn định: Vietjet Air khoảng 3,17 triệu đồng/vé, Vietravel Airlines gần 3,89 triệu đồng/vé, Vietnam Airlines khoảng 4 triệu đồng/vé và Bamboo Airways xấp xỉ 4,2 triệu đồng/vé.

Mức giá này tương đương hoặc chỉ nhích nhẹ so với ngày thường, được nhiều hành khách đánh giá là khá hấp dẫn trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Nhận định về diễn biến giá vé máy bay, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không, cho rằng sự tham gia của nhiều hãng bay đang gia tăng mức độ cạnh tranh, từ đó giúp giá vé trở nên phù hợp hơn với người tiêu dùng.

“Sự cạnh tranh này chắc chắn đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Điều này cũng đặt ra vấn đề, để cạnh tranh thu hút được khách hàng, bản thân các hãng phải đổi mới chất lượng dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh bằng hạ giá thành. Chỉ có như vậy mới thu hút được khách hàng” , ông Nguyễn Thiện Tống nhấn mạnh.