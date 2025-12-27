Những kiểu hút khách "độc lạ", ít tốn kém của nhiều hàng quán ở TPHCM

Giữa bối cảnh quán xá san sát nhau, làm thế nào để nổi bật, thu hút khách là vấn đề mà chủ quán nào cũng phải vắt óc suy nghĩ. Gần đây, nhiều quán dùng bảng hiệu và bảng thông báo để gây chú ý.

Tại khu ẩm thực bình dân trên đường Vạn Kiếp (phường Gia Định), một thương hiệu trà sữa mới mở có tên "Lục Trà Thăng" khiến nhiều người phì cười với nhiều dòng chữ đậm chất gen Z như: "trà sữa gia truyền ngon nhì Sài Gòn", "trà sữa trên núi chuẩn bị nổi tiếng nhất nhì Bình Thạnh", "trà sữa thất truyền nghe đã thấy ngon nhưng chưa ai uống, hí hí".

Quán trà sữa mới mở ở đường Vạn Kiếp

Những dòng giới thiệu đậm chất Gen Z

Một quán phở trên đường Mạc Đỉnh Chi (phường Tân Định) lại gây ấn tượng bởi câu "lấy công làm lời" khiến nhiều người thấy thiện cảm.



Quán ăn mới mở dùng thiết kế biển hiệu kiểu cũ

Bên cạnh một biển hiệu cũ gần con phố

Một quán bún nước tương mới mở trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định) lại thiết kế bảng hiệu kiểu cũ kèm dòng chữ "ở đây có món gây thương nhớ"; quán "ăn gì cũng được" thu hút những khách tưởng dễ ăn nhưng thực sự không dễ…

Quán dành cho những người "ăn gì cũng được" với thực đơn khá dài

Chị Ma Hương, chủ một thương hiệu bánh mì ở phường Cầu Kiệu, cho biết quán thành công cũng nhờ những câu ghi chú "độc lạ" như vậy. "Quán mới mở, khách không biết nên ngày ngày tôi cầm bảng ra ghi nhưng câu như: bánh mì ngon lắm, mẹ nấu em bán,… rồi cả làm thơ" – chị Hương nhớ lại.

Theo chị Hương, ban đầu khách đến vì thấy lạ lạ, sau hợp khẩu vị thì quay lại thường xuyên. "Quảng bá kiểu này không tốn tiền nhưng cũng mất thời gian và không phải ai cũng làm được mà cần phải có năng khiếu" – chị Hương nhận xét.

Một quán phở có từ năm 1947 "lấy công làm lời"

Chuyên gia truyền thông, ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, nhận xét hiện tượng các quán cà phê, quán ăn sử dụng những câu viết vui vẻ, độc đáo để truyền thông là khá hiệu quả.

Một quán cà phê có lời giới thiệu hơi khó hiểu

Với thói quen "check-in" của khách hàng, nhiều quán có thể được lan truyền tự nhiên trên mạng xã hội và may mắn có thể được lên xu hướng. Hình thức này kích thích khách vãng lai và khách xem tin tức trên internet đến quán tò mò ghé thử.

Đây là hình thức marketing rẻ, phù hợp cho những đơn vị không có nhiều chi phí bởi chi phí chính là dành cho người sáng tạo ra những nội dung độc đáo. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm tốt, món ngon, dịch vụ tốt để sau khi khách ghé thử có thể quay lại những lần sau.