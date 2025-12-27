Hàng loạt rau củ bất ngờ chỉ còn 10.000 đồng/kg

Trưa 27/12, tại khu chợ nhỏ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), nhiều bà nội trợ bất ngờ khi tiểu thương bày hàng dãy dài các mặt hàng xà lách, dưa leo, bầu, bí … có giá rẻ đến không ngờ.

Cụ thể, dưa leo, bầu giá chỉ 10.000 đồng/kg; bí xanh, khổ qua giá 15.000 đồng/kg; xà lách, cải bó xôi, đậu que chỉ 25.000 đồng/kg… Mua rau củ tiểu thương còn cho thêm hành, chanh, tắc...

Dưa leo, bầu chỉ 10.000 đồng/kg, khổ qua 15.000 đồng/kg. Trong khi trước đó một tháng, giá các loại rau củ này đều từ 50.000 - 60.000 đồng/kg

“Rau bây giờ rẻ lắm rồi, như xà lách hồi đầu tháng tới 100.000 đồng/kg, nay chỉ còn 25.000 đồng; hành lá vài tuần trước cũng cả trăm ngàn đồng, nay chỉ còn 50.000 đồng/kg… Hiện chỉ còn ớt có giá cao, khoảng 130.000 – 160.000 đồng/kg, ớt thương phẩm tầm 200.000 đồng/kg. Tất cả rau củ tôi đều nhập từ miền Tây như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long là chủ yếu” – bà Hiền, chủ một sạp rau ở chợ An Dương Vương cho biết.

Đổ một sọt dưa leo ra chiếc rổ lớn để khách dễ lựa chọn, bà Tư (tiểu thương chợ Phú Lâm, phường Phú Lâm) cắm chiếc bảng lớn “dưa leo non 10K”, đồng thời bật chiếc loa mini nêu loạt rau củ chỉ 10.000 đồng/kg như bầu, bí, bắp cải…

Rau củ đổ đống bán lẻ tại chợ, giá rẻ đến không ngờ

“Mình đến nhà vườn miền Tây mua tận gốc, sau đó tự vận chuyển lên thành phố bán lẻ, kiếm ít đồng lời mỗi ký. Tôi vừa bán sỉ vừa bán lẻ, trung bình tiêu thụ khoảng 200 kg rau củ mỗi ngày” – bà Tư nói.

Theo bà Tư, miền Tây ít bị ảnh hưởng đợt mưa bão vừa qua nên sản lượng rau màu tương đối ổn định hơn so với miền Trung và miền Bắc. Nông dân miền Tây cũng bắt đầu tăng sản lượng rau củ ngắn ngày như dưa leo, bầu, bí, cà chua… Do đó dự báo Tết này sẽ không lo thiếu rau củ, giá không tăng đột biến.

Tại chợ đầu mối, giá rau củ cũng hạ nhiệt . Như chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, dưa leo chỉ có giá 6.000 đồng/kg, khổ qua 10.000 đồng/kg, xà lách búp Đà Lạt 20.000 đồng/kg, cải ngọt và cải xanh tương ứng 8.000 – 10.000 đồng/kg, hành lá 45.000 đồng/kg…

Tiểu thương các chợ đầu mối ở TPHCM cho biết, những khu vực canh tác rau củ quả ở Lâm Đồng, Đồng Tháp đều đã phục hồi trở lại sau mưa bão. Hiện nguồn cung cấp đã dồi dào trở lại, kéo giá rau củ quả giảm.

Rau củ hạ nhiệt, người tiêu dùng tấp nập ghé mua

Với kênh phân phối hiện đại, các siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhiều mặt hàng rau củ. Như tại siêu thị Mena Gourmet, cà chua bi Đà Lạt chỉ 16.000 đồng/hộp (giảm 3.000 đồng); bắp cải 26.000 đồng/bắp (giảm 7.000 đồng); xà lách Lollo chỉ còn 22.000 đồng/gói… Hệ thống Bách Hóa Xanh treo bảng giảm giá từ 12 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Theo đó, các loại rau ăn lá như rau muống, rau cải, mồng tơi… giảm giá 40%, mua 1 tặng 1 với giá chỉ 10 – 15.000 đồng/gói; củ quả, trái cây giảm từ 20 – 50% thu hút khách mua tấp nập…

Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã tăng cường triển khai các giải pháp quản lý giá, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Siêu thị cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi với mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống

UBND TPHCM giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ngành và doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng với giá thành hợp lý, ổn định; bảo đảm cung ứng đầy đủ, sẵn sàng tăng sản lượng vượt mức đã đăng ký khi thị trường có dấu hiệu thiếu hụt cục bộ, nhất là với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Đồng thời, Sở Công Thương TPHCM tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sở Tài chính TPHCM theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, chủ động tổng hợp, phân tích, dự báo và phối hợp tham mưu UBND TPHCM các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp khi thị trường có biến động. Các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá, thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn.