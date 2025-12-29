Hãng xây nhà máy ở Bình Dương đăng ký mẫu xe mới tại Việt Nam: công nghệ hybrid siêu tiết kiệm xăng, đe dọa thay thế Honda SH125

Tại Quyển 2 thuộc Công báo số 453 tập A do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đăng tải vào tháng 12/2025, xuất hiện một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới được Công ty Kwang Yang Motor (KYMCO) đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp. Theo những hình ảnh được công bố, đây có thể là mẫu xe ga hybrid đầu tiên của hãng, có tên là People R Hybrid.

People R Hybrid 125 vừa được Kymco giới thiệu lần đầu trong triển lãm EICMA 2025 tại Milan (Ý). Xe sở hữu trọng lượng 134 kg, kích thước tổng thể 2.050 x 700 x 1.160 mm, chiều cao yên 800 mm và chiều dài cơ sở 1.395 mm.

Phong cách thiết kế của xe mang hơi hướng kiến trúc hiện đại với các đường nét thẳng, gọn gàng và tinh tế. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, cho khả năng chiếu sáng mạnh và tiết kiệm điện. Bảng đồng hồ LCD âm bản hiển thị thông tin rõ nét, trong khi hệ thống khóa thông minh Keyless thế hệ 3 cho phép người dùng khởi động, mở cốp hoặc nắp bình xăng chỉ bằng thao tác chạm.

People R Hybrid 125 được phát triển dựa trên dòng People vốn nổi tiếng với phong cách thanh lịch. Xe sử dụng bánh trước 16 inch và bánh sau 14 inch, kết hợp lốp có rãnh sâu tăng độ bám đường. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước phía sau, mang lại khả năng vận hành êm ái trên nhiều loại địa hình.

Kymco còn trang bị cho People R Hybrid 125 nắp bình xăng đặt phía trước giúp việc đổ xăng thuận tiện hơn, không cần mở yên, bình xăng dung tích 7 lít. Dưới yên là khoang chứa đồ rộng rãi, kèm theo hai cổng sạc USB Type-A và Type-C phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động.

Hệ thống phanh gồm đĩa 260 mm phía trước và 240 mm phía sau, đều dùng kẹp phanh hai piston, kết hợp ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo TCS, cấu hình an toàn tương tự Honda SH, giúp người lái tự tin trong điều kiện đường trơn trượt hoặc phanh gấp.

Điểm quan tâm nhất là "trái tim" của People R Hybrid 125, động cơ xi-lanh đơn 125cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 12,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,2 Nm, gần tương đương với Honda SH 125i. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống truyền động Tri-Power Hybrid độc quyền, lần đầu xuất hiện trên xe tay ga 125cc.

Công nghệ Hybrid Boost được điều khiển bởi bộ vi xử lý thông minh IGS, cho phép mô-tơ điện hỗ trợ ngay từ khi xe khởi động, giúp tăng phản ứng ga và giảm độ trễ động cơ. Khi người lái tăng tốc, hệ thống TPT Boost (Tri-Power Technology Boost) tự động kích hoạt mô-tơ điện để bổ trợ sức kéo, giúp xe tăng tốc nhanh và mượt hơn.

Theo Kymco, nhờ hệ thống này, People R Hybrid 125 tăng tốc 0–100m nhanh hơn 5%, chỉ mất 8,28 giây, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn 13,2% so với động cơ xăng thuần túy. Tổng công suất kết hợp đạt 9,3 kW, mạnh hơn 13,6% so với động cơ 125cc thông thường.

Đặc biệt, mẫu xe này không cần sạc điện ngoài như các xe plug-in hybrid. Toàn bộ nguồn điện được tạo ra và sạc lại trong quá trình vận hành, nên người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng hay lo lắng về pin lithium dung lượng lớn.

People R Hybrid 125 được xem là mẫu xe tiên phong của Kymco trong lộ trình phổ cập công nghệ hybrid cho xe máy đô thị, đặc biệt phù hợp tại thị trường Việt Nam, khi các quy định giảm phát thải đang áp dụng tại nhiều thành phố lớn.

Nếu được định giá hợp lý, Kymco People R Hybrid 125 có thể trở thành một trong những đại diện đầu tiên thúc đẩy xu hướng “lai điện hóa” trong phân khúc xe tay ga tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe xăng của Honda và Yamaha.