Ứng dụng nhắn tin Lotus Chat đã có 2 triệu lượt tải

Theo thông tin từ đơn vị phát hành, Lotus Chat – ứng dụng nhắn tin made in Vietnam – đã đạt mốc 2 triệu lượt tải về sau hơn một năm ra mắt. Con số này được xem là đáng chú ý trong bối cảnh thị trường ứng dụng nhắn tin tại Việt Nam vốn đã bão hòa, với sự thống trị của nhiều nền tảng quốc tế lâu năm.

Theo thống kê từ các kho ứng dụng, Lotus Chat hiện có hơn 1 triệu lượt tải trên Google Play, trong khi đó tại mặt trận iOS, Lotus Chat đã có thời điểm vươn lên top 3 ứng dụng chat và top 13 ứng dụng miễn phí trên App Store vào tháng 5/2025. Mức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Lotus Chat không triển khai các chiến dịch quảng cáo ồ ạt, mà chủ yếu lan tỏa thông qua trải nghiệm thực tế.

Ra mắt với định vị là ứng dụng nhắn tin phục vụ cả nhu cầu cá nhân lẫn công việc, Lotus Chat tập trung vào các tính năng hỗ trợ làm việc nhóm, lưu trữ dữ liệu và quản lý thông tin. Một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy là khả năng gửi và lưu trữ tệp dung lượng lớn, lên tới 1GB mỗi file, đồng thời cho phép người dùng truy xuất lại lịch sử tin nhắn và tài liệu trong thời gian dài mà không bị xóa tự động.

Lotus Chat cũng hỗ trợ đồng bộ đa nền tảng giữa điện thoại và máy tính, giúp người dùng chuyển đổi thiết bị linh hoạt khi làm việc. Với nhiều nhóm người dùng văn phòng, ứng dụng này được sử dụng như một kênh trao đổi công việc song song với email, đặc biệt trong các nhóm dự án cần lưu trữ nhiều tài liệu.

Bên cạnh yếu tố tiện ích, bảo mật thông tin là một trong những điểm được Lotus Chat nhấn mạnh khi phát triển sản phẩm. Ứng dụng cho phép người dùng tham gia nhóm mà không bắt buộc công khai số điện thoại, thông qua cơ chế bí danh, nhằm hạn chế việc lộ thông tin cá nhân. Trong các nhóm riêng tư, quản trị viên có thể thiết lập quyền hạn như chặn chuyển tiếp tin nhắn, hạn chế tải file hoặc vô hiệu hóa chụp màn hình, nhằm giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Ngoài ra, Lotus Chat tích hợp các cơ chế chống làm phiền và chống spam, hạn chế việc bị người lạ nhắn tin hay thêm vào các nhóm không mong muốn. Dữ liệu trao đổi được mã hóa trên đường truyền, đồng thời điều khoản sử dụng không đưa ra các nội dung cho phép nền tảng tùy tiện truy cập hay khai thác lại hình ảnh, video và thông tin cá nhân do người dùng tạo ra.﻿

Với người dùng cá nhân, những tính năng này giúp giảm phiền nhiễu; trong khi với doanh nghiệp hoặc nhóm làm việc, đây là lớp bảo vệ bổ sung cho thông tin nội bộ.

Ứng dụng cũng phát triển trợ lý ảo Lota, hỗ trợ nhắc lịch, theo dõi công việc và tương tác trong nhóm chat. Một số tính năng mới được cập nhật trong các phiên bản gần đây như thông báo phản hồi cảm xúc (notify reaction) hay tùy biến giao diện cho thấy đội ngũ phát triển đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm dựa trên phản hồi của người dùng.

Việc Lotus Chat đạt mốc 2 triệu người dùng không đồng nghĩa với việc ứng dụng đã tạo được vị thế vững chắc trước các “ông lớn”. Tuy nhiên, trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề dữ liệu, quyền riêng tư và các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước phát triển, Lotus Chat đang cho thấy một hướng đi riêng: tập trung vào trải nghiệm, bảo mật và các nhu cầu thực tế của người dùng Việt.

Trong thời gian tới, khả năng giữ chân người dùng và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ sẽ là yếu tố quyết định việc Lotus Chat có thể duy trì đà tăng trưởng hay không, khi cuộc cạnh tranh trên thị trường ứng dụng nhắn tin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.