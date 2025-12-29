SPX Express mở rộng bưu cục, phục vụ gửi hàng cá nhân dịp cao điểm

Hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu vận chuyển phục vụ toàn diện nhu cầu giao nhận của người tiêu dùng trên toàn quốc.

Gia tăng điểm chạm dịch vụ, gửi hàng dễ dàng ngay khi có nhu cầu

Bắt đầu từ Quý III/2025, SPX Express (SPX) triển khai mở rộng và nâng cấp hạ tầng logistic dành cho nhóm khách hàng cá nhân với việc khai trương và vận hành mô hình mới hơn 100 bưu cục trên cả nước. Các bưu cục được bố trí tại những địa bàn có nhu cầu giao nhận cao như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Việc hiện diện tại các khu vực giao thông thuận lợi, gần bến xe và các địa điểm có nhu cầu giao gửi cao giúp SPX nắm bắt đúng nhu cầu thực tế, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ vận chuyển một cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn, thay vì phải di chuyển xa hay qua nhiều khâu trung gian.

Tại bưu cục mới của SPX, khách hàng được hỗ trợ đóng gói hàng hóa theo đúng quy định, in mã vận đơn nhanh chóng và theo dõi hành trình đơn hàng thông qua hệ thống trực tuyến, nhờ đó có thể hoàn toàn chủ động trong mọi giao dịch gửi, nhận hàng hóa.

Mô hình bưu cục chuẩn hóa giúp đơn giản hóa trải nghiệm gửi hàng cho khách hàng cá nhân. (Ảnh: SPX)

Trong dịp cao điểm cận Tết, khi nhu cầu mang hành lý và hàng hóa về quê tăng cao, chiến lược gia tăng điểm chạm dịch vụ này tiếp tục được SPX cụ thể hóa thông qua việc triển khai dịch vụ gửi hành lý dành cho khách hàng cá nhân, đang được áp dụng với mức cước từ 11.000 đồng/kg. Dịch vụ mang lại trải nghiệm "nhận tận nơi, giao tận nhà", giúp người dân giảm bớt việc mang theo hành lý cồng kềnh trong quá trình di chuyển, đặc biệt trên các tuyến đường dài.

Hành lý được tiếp nhận, vận chuyển và quản lý thông qua hệ thống mã vận đơn trực tuyến, cho phép người gửi theo dõi trạng thái đơn hàng trong suốt quá trình giao nhận. Điều này giúp khách hàng an tâm hơn khi "gửi gắm" hành lý của mình cho đơn vị vận chuyển, đồng thời góp phần giảm áp lực di chuyển trong mùa cao điểm cuối năm.

Hướng tới dịch vụ vận chuyển toàn diện cho người tiêu dùng

Việc khai trương và nâng cấp hơn 100 bưu cục là một trong nhiều hoạt động cho thấy nỗ lực đầu tư dài hạn của SPX nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ logistics tới nhiều nhóm khách hàng hơn. Song song với việc phát triển mạng lưới bưu cục, SPX tiếp tục đầu tư vào hệ thống kho phân loại tự động, nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự, nhằm đảm bảo năng lực vận hành ổn định và chất lượng cao.

SPX không ngừng mở rộng và nâng cấp để mang đến trải nghiệm giao vận tốt nhất cho người tiêu dùng (Ảnh: SPX)

Hiện SPX đang vận hành mạng lưới trải rộng 34 tỉnh thành, đạt độ phủ tới 98% các xã nông thôn và vùng sâu, vùng xa, với hơn 1.000 bưu cục cùng hệ thống trung tâm phân loại quy mô và hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam. Trước đó, vào tháng 10/2025, SPX cũng đã khởi công xây dựng Trung tâm phân loại hàng hóa 17 hecta tại Hưng Yên, được định hướng trở thành một trong những trung tâm phân loại quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á. Khi chính thức vận hành vào năm 2027, trung tâm này dự kiến xử lý đến 7 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Từ việc mở rộng mạng lưới đến đầu tư nâng cấp hạ tầng, SPX cho thấy định hướng phát triển logistics gắn chặt với nhu cầu vận hành thực tế của thị trường. Việc ưu tiên mở mới bưu cục và chuẩn hóa các điểm dịch vụ trong mùa cao điểm cuối năm giúp hệ thống tăng cường năng lực xử lý, duy trì hoạt động giao nhận ổn định và liền mạch trên toàn hệ thống. Trên nền tảng đó, SPX từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang đến các giải pháp vận chuyển nhanh – rẻ – an toàn, đồng hành cùng khách hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành logistics Việt Nam.