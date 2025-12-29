Giá bạc quay đầu giảm sau khi lập đỉnh

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay hạ nhiệt sau nhiều phiên tăng nóng. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.930.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.021.000 đồng/lượng (bán ra) - giảm so với mức đỉnh 3.075.000 đồng/lượng hôm 27/12.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 78.133.138 đồng/thỏi (mua vào) và 80.559.799 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:03 ngày 29/12. Tuần trước, giá bạc thỏi trong nước liên tục tăng và thiết lập đỉnh ở mức 82 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 77,6 USD/ounce.

Giá bạc giảm hơn 3% xuống còn khoảng 77 USD mỗi ounce vào phiên đầu tuần, chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng giá cuối năm đạt mức kỷ lục mới 81 USD.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, diễn biến hiện tại cho thấy xu hướng tăng của bạc vẫn đang chiếm ưu thế, dù khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn là khó tránh khỏi.

Ông cho rằng, sau những phiên tăng “nóng”, thị trường bạc có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh với biên độ khoảng 10 USD/ounce. Tuy nhiên, đây được xem là mức điều chỉnh lành mạnh và chưa đủ để làm thay đổi xu hướng tăng trung hạn của giá bạc.

Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc những diễn biến địa chính trị, sau bình luận của Tổng thống Donald Trump rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã đạt được “nhiều tiến triển”, mặc dù một thỏa thuận có thể vẫn mất vài tuần.

Mặc dù giảm giá, bạc vẫn đang trên đà tăng khoảng 166% trong năm 2025, được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu cơ, sự gián đoạn nguồn cung kéo dài sau đợt bán khống hồi tháng 10, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETF và việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, với thị trường ngày càng dự báo sẽ có sự nới lỏng hơn nữa vào năm 2026.