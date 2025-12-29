Xe máy điện giảm sâu dịp cuối năm, có mẫu rẻ hơn cả Wave Alpha

Không chỉ xe máy chạy xăng, thị trường xe máy điện trong những tuần cuối năm 2025 cũng ghi nhận diễn biến sôi động hơn thường lệ. Nhiều hãng đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm trước Tết, khiến không ít mẫu xe điện lần đầu tiên chạm mức giá thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt tại Việt Nam.

Đáng chú ý, cuộc đua giảm giá lần này trải dài từ phân khúc phổ thông đến trung – cao cấp, với sự tham gia của các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Yadea và VinFast.

Honda ICON e: giảm mạnh, giá thực tế chỉ còn khoảng 17 triệu đồng

Theo khảo sát tại một số đại lý HEAD, Honda ICON e: đang được áp dụng mức giảm lên tới khoảng 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Tùy từng đại lý, mức ưu đãi có thể chênh lệch nhẹ, song nhìn chung giá bán thực tế của mẫu xe này hiện chỉ dao động quanh mốc 17 triệu đồng. Một số nơi còn hỗ trợ thêm lệ phí trước bạ khi đăng ký xe.

Mức giá trên chưa bao gồm pin. Đại lý cho biết pin có giá khoảng 9,8 triệu đồng nếu mua đứt. Trong trường hợp thuê pin, chi phí là 350.000 đồng mỗi tháng, kèm ưu đãi thuê 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng.

Đây được xem là mức giá thấp nhất của Honda ICON e: kể từ khi mẫu xe này chính thức bán ra thị trường. Với giá sau ưu đãi, ICON e: thậm chí rẻ hơn cả Honda Wave Alpha – mẫu xe số phổ thông vốn có giá niêm yết từ hơn 17,8 triệu đồng.

Yamaha Neo’s giảm sâu, giá thực tế quanh 30 triệu đồng

Một trong những cái tên gây chú ý nhất trong đợt giảm giá cuối năm là Yamaha Neo’s. Theo thông tin từ các đại lý Yamaha, trong tháng 12/2025, hãng triển khai chương trình tặng voucher tiền mặt trị giá khoảng 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều đại lý còn bổ sung thêm ưu đãi riêng như giảm giá trực tiếp hoặc tặng phụ kiện.

Sau khi cộng gộp các khuyến mãi, giá bán thực tế của Yamaha Neo’s hiện chỉ còn khoảng 30 triệu đồng, thấp hơn gần 20 triệu đồng so với giá niêm yết hơn 49 triệu đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi mở bán tại Việt Nam vào cuối năm 2022.

Neo’s là mẫu xe máy điện đầu tiên của Yamaha tại thị trường Việt Nam, hướng đến người dùng đô thị. Xe sử dụng động cơ điện không chổi than công suất khoảng 2,3 kW, pin lithium-ion 51,1V cho quãng đường di chuyển khoảng 72 km với một pin, có thể nâng lên 144 km nếu lắp thêm pin thứ hai.

Yadea Voltguard U giảm gần 7 triệu đồng, xuống dưới mốc 40 triệu

Ở phân khúc cao hơn, Yadea cũng không đứng ngoài làn sóng kích cầu cuối năm. Mẫu Voltguard U hiện được nhiều đại lý áp dụng mức giảm gần 7 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 39 triệu đồng.

Voltguard U là mẫu xe điện phổ thông cao cấp của Yadea, nổi bật với động cơ công suất trên 4.000W, pin lithium 72V dung lượng lớn, cho tốc độ tối đa 75 km/h và khả năng di chuyển hơn 100 km sau mỗi lần sạc. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình hiển thị kích thước lớn, cốp chứa đồ 20 lít cùng phanh đĩa kết hợp CBS.

Sau ưu đãi, Voltguard U được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn chuyển từ xe máy xăng sang xe điện nhưng vẫn cần hiệu suất vận hành tương đối cao, trong khi mức giá được giữ dưới ngưỡng 40 triệu đồng.

VinFast ưu đãi đồng loạt, giảm tối đa 10% giá bán

Ở nhóm thương hiệu nội địa, VinFast tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn trong tháng cuối năm. Cụ thể, hãng áp dụng mức giảm trực tiếp 10% giá bán, hỗ trợ 2% lệ phí đăng ký, đi kèm các chính sách như miễn phí sạc và tùy chọn trả góp lên tới 90% giá trị xe. Đây là chính sách theo chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 3, được VinFast áp dụng rộng rãi trong nhiều tháng gần đây chứ không phải chương trình mới như các hãng kể trên.

Nhờ dải sản phẩm đa dạng, mức giảm giá của xe máy điện VinFast dao động từ 1,5 đến 7 triệu đồng tùy mẫu. Chẳng hạn, VinFast Motio từ khoảng 12 triệu đồng giảm xuống còn hơn 10,5 triệu đồng; VinFast Evo Grand giảm từ 21 triệu đồng còn khoảng 18,5 triệu đồng; trong khi mẫu cao cấp Theon S từ gần 57 triệu đồng nay còn quanh mốc 50 triệu đồng.

Với loạt ưu đãi đồng loạt, VinFast tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh ở phân khúc phổ thông và trung cấp, đặc biệt với nhóm người dùng ưu tiên thương hiệu Việt và hệ sinh thái sạc sẵn có.

Nhìn tổng thể, giai đoạn cận Tết 2026 đang chứng kiến đợt giảm giá hiếm thấy của thị trường xe máy điện. Việc nhiều mẫu xe đồng loạt hạ giá sâu mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn trong bối cảnh chi phí chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng dễ tiếp cận hơn.