Điểm danh loạt xe ra mắt Việt Nam tháng cuối năm: Trải dài nhiều phân khúc, có cả siêu xe, thêm một mẫu tải van lần đầu xuất hiện

28-12-2025 - 16:02 PM | Thị trường

Hyundai Santa Fe hybrid, Land Rover Defender, McLaren 750S, Kia Carnival Hybrid Premium, Suzuki Eeco là 5 mẫu xe ra mắt Việt Nam tháng 12/2025.

Hyundai Santa Fe hybrid

Ngày 3/12, Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu Santa Fe Hybrid tới thị trường trong nước, bổ sung phiên bản động cơ lai điện cho mẫu xe cỡ D. Giá bán niêm yết là 1,369 tỷ đồng.

Điểm nhấn của xe là trang bị máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện. Tổng công suất của xe đạt được là 235 mã lực và 367 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh truyền qua hộp số biến mô 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt khi nhiều mẫu xe hybrid vốn sử dụng hộp số vô cấp.

Viên pin dung lượng 1,49 kWh đặt ở bên dưới hàng hai Hyundai Santa Fe Hybrid cho phép xe có thể chạy thuần điện. Theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của Santa Fe xăng lai điện đạt 5,94 lít/100 km đường ngoài đô thị và 6,37 lít/100 km hỗn hợp.

Trang bị của bản hybrid tương đồng với bản Prestige gồm bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 20 inch, đèn pha LED thấu kính với dải đèn chữ "H" vắt ngang, không có tay nắm lên trên nóc ở cột C, có đủ cảm biến trước/sau, cửa sổ trời đôi,... Điểm phân biệt duy nhất của bản xăng lai điện so với các bản Santa Fe khác nằm ở logo "hybrid" đặt ở cửa cốp.

