Điểm danh loạt xe ra mắt Việt Nam tháng cuối năm: Trải dài nhiều phân khúc, có cả siêu xe, thêm một mẫu tải van lần đầu xuất hiện

Bên trong khoang cabin không có bất kỳ sự khác biệt nào so với Santa Fe Prestige. Trên táp-lô là cụm màn hình đôi dạng cong, kích thước 12,3 inch mỗi màn. Màn hình giải trí có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Đồng hồ tốc độ có thể hiển thị điểm mù thông qua camera.

Ngoài ra, xe vẫn có hiển thị thông tin kính lái (HUD), 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây 2 vùng, cần số núm xoay điện tử đặt sau vô-lăng, hàng trước chỉnh điện có sưởi ấm/làm mát, hàng ghế có sưởi ấm và điều hòa riêng biệt, kính cách âm 2 lớp...

Land Rover Defender

Land Rover Defender bản nâng cấp được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam từ ngày 20/12 với danh mục phiên bản và giá bán đã được công bố.

Cụ thể, Defender 110 S 3.0 P400 MHEV có giá 6,329 tỷ đồng. Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400 MHEV có giá 7,349 tỷ đồng, trong khi bản X-Dynamic HSE 3.0 P400 MHEV giá 7,989 tỷ đồng. Defender 110 Trophy Edition được bán với giá 7,489 tỷ đồng. Các phiên bản cá nhân hóa có giá khởi điểm từ 5,099 tỷ đồng cho Defender 90 S 3.0 P400, 5,319 tỷ đồng cho Defender 110 S 3.0 P400, 5,989 tỷ đồng cho Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 P400e PHEV và 6,799 tỷ đồng cho Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400.

So với bản trước, Defender 2026 được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế ngoại thất với cụm đèn trước có đồ họa mới, đèn sương mù trở thành trang bị tiêu chuẩn và đèn hậu phẳng phủ kính màu khói. Lưới tản nhiệt bổ sung chi tiết sơn đen bóng, logo tối màu và nắp chụp mâm Gloss Black trên toàn bộ các phiên bản. Danh sách màu sơn mở rộng với Borasco Grey và Woolstone Green, đi kèm tùy chọn mâm hợp kim 22 inch thiết kế mới.

Tại Việt Nam, Defender 2026 được phân phối với nhiều cấu hình động cơ. Phổ biến nhất là động cơ xăng 3.0L I6 tăng áp, tích hợp công nghệ mild-hybrid (MHEV), cho công suất tối đa 400 mã lực (P400), kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Defender 110 còn có tùy chọn động cơ plug-in hybrid P400e, kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 400 mã lực. Riêng Defender OCTA sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.4L, cho công suất 635 PS, là phiên bản mạnh nhất trong dải sản phẩm Defender hiện nay.

McLaren 750S

Ngày 22/12, McLaren Việt Nam giới thiệu mẫu 750S Spider (mui trần) với giá bán 29,4 tỷ đồng. Mức giá trên cao hơn một chiếc 750S Spider tiêu chuẩn khoảng 4,41 tỷ đồng (khởi điểm 24,99 tỷ).

Điểm đặc biệt khiến chiếc McLaren 750S Spider này có mức giá cao hơn đáng kể là do màu sơn ngoại thất với hiệu ứng Coriolis (hiện tượng xoáy của luồng khí khi vật thể chuyển động trong không gian). Theo nhà sản xuất, màu sơn này mất hơn 260 giờ hoàn thiện bởi phân nhánh cá nhân hóa McLaren Special Operation (MSO). Với hiệu ứng này, xe sử dụng màu đen ánh kim Sandstone Black làm chủ đạo, điểm xuyết là các mảng màu cam xen kẽ của 2 sắc cam gồm Sunburst Orange và Azores Orange.

Theo chia sẻ từ nhà phân phối, đây là chiếc McLaren 750S Spider duy nhất trên thế giới ở thời điểm này được hoàn thiện với ngoại thất độc đáo này. Trong tương lai, nếu có khách hàng muốn đặt thêm một chiếc tương tự, McLaren sẽ cân nhắc đáp ứng theo nhu cầu.

McLaren 750S Spider là phiên bản facelift của mẫu 720S Spider từng "làm mưa làm gió" thị trường Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu 750S nếu nhìn thoáng qua gần như không thay đổi. Tuy nhiên, bản nâng cấp này có tới 30% linh phụ kiện hoàn toàn mới để khiến xe vận hành tốt hơn. Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn giữ nguyên so với 720S. Điểm khác biệt nhất là cản trước giờ không được sơn màu tương phản hoặc để lộ vân sợi carbon như 720S, bởi McLaren 750S chỉ có duy nhất lựa chọn sơn đồng màu thân xe.