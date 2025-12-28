Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộn ràng vú sữa Lò Rèn, nhà vườn "bỏ túi" hàng trăm triệu đồng

28-12-2025 - 11:50 AM | Thị trường

Giá vú sữa Lò Rèn dù giảm vào cuối vụ nhưng nhờ năng suất ổn định và đầu vụ giá cao, nhiều nhà vườn vẫn đạt lợi nhuận cao.

Ngày 28-12, ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Vườn cây ăn trái Trường Khương A (TP Cần Thơ), cho biết vú sữa Lò Rèn được thương lái mua tại vườn từ 20.000-22.000 đồng/kg, vú sữa bơ hồng từ 15.000-16.000 đồng/kg.

Trồng vú sữa một vụ, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 1.

Trồng vú sữa một vụ, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 2.

Nhà vườn thu lãi hơn 200 triệu đồng/vụ nhờ trồng vú sữa

"Do thời điểm này rơi vào cuối vụ nên giá sụt giảm. Hồi đầu vụ vào cuối tháng 8, giá vú sữa Lò Rèn dao động từ 50.000 – 55.000 đồng/kg. Năm nay, năng suất vú sữa từ 11-12 tấn/ha, với giá bán từ 20.000 – 55.000 đồng/kg trong suốt vụ thu hoạch, nhà vườn thu lãi hơn 200 triệu đồng/ha" – ông Chiến thông tin.

HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A có hơn 20 ha vú sữa được cấp mã số vùng trồng và sản xuất theo chuẩn VietGAP. Diện tích này bị thu hẹp hơn so với những năm trước do xã viên chuyển sang trồng sầu riêng.

Cũng theo Giám đốc HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A, những năm về trước, diện tích trồng vú sữa của HTX hơn 30 ha, nhưng khoảng 2 năm nay, xã viên chuyển một phần diện tích sang trồng sầu riêng vì cây vú sữa đã lão hoá, năng suất không đạt như trước.

Trồng vú sữa một vụ, nông dân lãi hơn 200 triệu đồng/ha - Ảnh 3.

Vú sữa của Vườn cây ăn trái Trường Khương A được trồng theo chuẩn VietGAP

Trong khi đó, ghi nhận tại một số chợ tại Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá vú sữa Lò Rèn được bán từ 35.000-40.000 đồng/kg, vú sữa tím từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Vú sữa chưa thu hoạch đã bán xong

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tung dịch vụ xe tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng/chuyến

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tung dịch vụ xe tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng/chuyến Nổi bật

Gạo Việt Nam, Thái Lan gặp khó, quốc gia sở hữu gạo ngon nhất thế giới 7 năm liên tiếp bất ngờ báo tin vui

Gạo Việt Nam, Thái Lan gặp khó, quốc gia sở hữu gạo ngon nhất thế giới 7 năm liên tiếp bất ngờ báo tin vui Nổi bật

Loạn giá bạc 'sang tay'

Loạn giá bạc 'sang tay'

11:10 , 28/12/2025
Bạc bùng nổ 175% năm nay nhưng vẫn chưa bằng kim loại này

Bạc bùng nổ 175% năm nay nhưng vẫn chưa bằng kim loại này

10:12 , 28/12/2025
Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh

Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh

09:10 , 28/12/2025
Khoan sâu xuống đáy biển, một quốc gia trúng lớn: Phát hiện giếng dầu chứa 22 triệu tấn dầu thô và khí ngưng tụ, 5 tỷ m³ khí tự nhiên

Khoan sâu xuống đáy biển, một quốc gia trúng lớn: Phát hiện giếng dầu chứa 22 triệu tấn dầu thô và khí ngưng tụ, 5 tỷ m³ khí tự nhiên

08:25 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên