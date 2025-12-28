Bạc bùng nổ 175% năm nay nhưng vẫn chưa bằng kim loại này

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá bạc bất ngờ tăng đến 5,89% lên mốc 79,11 USD/ounce, cao nhất mọi thời đại. Nếu tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng 173,94%, một hiệu suất “khủng khiếp”.

Tuy nhiên nếu xét về mức tăng, bạc vẫn chưa phải kim loại quý có hiệu suất tốt nhất thị trường. Cũng trong phiên bạc tăng gần 6%, bạch kim (platinum) đã tăng 10,91% lên mức 2.507,7 USD/ounce. Mức tăng từ đầu năm của bạch kim được ghi nhận là 180,5%, vượt qua cả bạc và vượt rất xa so với vàng (khoảng hơn 72%).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giá của bạch kim tăng cao kỷ lục, một trong số đó là việc các kho chứa bạch kim ở London đang thắt chặt khi hàng loạt ngân hàng đều chuyển kim loại sang các kho ở Mỹ nhằm tránh việc Washinton áp thuế với kim loại nhập khẩu. Hiện có đến hơn 600.000 ounce bạch kim đang nằm ở Mỹ, cao hơn nhiều so với mức thông thường, làm trầm trọng thêm tình trang khan hiếm.

Đà tăng giá của bạc và bạch kim trong năm 2025.

Bên cạnh đó, sự gián đoạn quá trình sản xuất ở Nam Phi cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt. Mưa lớn và việc tình trạng ngừng hoạt động đã làm giảm nguồn cung khiến bạch kim đối mặt với năm thứ 3 liên tiếp thiếu hụt. Nam Phi là nơi sản xuất khoảng 70% sản lượng bạch kim toàn cầu.

Trong khi đó, nhu cầu vẫn ổn định. Bạch kim được sử dụng trong các bộ chuyển đổi xúc tác cho xe điện, dùng làm trang sức và trong ngành công nghiệp hoá chất.

Hoạt động giao dịch mạnh mẽ trên Sàn Giao dịch Hàng hoá Quảng Châu (GFEX) cũng đẩy giá lên vượt qua các chuẩn mực. “Nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc đối với bạch kim và bạc là động lực chính thúc đẩy đợt tăng giá năm 2025 và có khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong năm 2026”, ông Wael Makarem, Chiến lược gia Thị trường Tài chính hàng đầu tại Exness cho biết. “Kể từ khi GFEX bắt đầu giao dịch các nhóm kim loại bạch kim, giá bạch kim tại London đã tăng vọt, cho thấy tác động của sự đầu cơ và đầu tư từ Trung Quốc”, ông nói.

Địa chính trị được xem là nguyên nhân quan trọng khác thúc đẩy các đợt tăng giá khi lo ngại về chính sách thương mại thúc đẩy việc tích trữ. “Địa chính trị và chính sách thương mại đã trở thành động lực chính thúc đẩy giá cả hàng hoá như bạch kim, bạc và vàng. Thuế quan và căng thẳng thương mại là một trong những mối quan ngại hàng đầu đối với doanh nghiệp. Lo ngại về thuế nhập khẩu mới đã khiến các nhà đầu tư chuyển lượng bạch kim dự trữ vào các kho hàng của Mỹ, làm thắt chặt nguồn cung ở london, gây ra tình trạng khan hiếm đẩy giá lên cao hơn”, ông Makarem cho hay.