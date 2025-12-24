Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục

24-12-2025 - 13:30 PM | Thị trường

Giá kim loại đồng vừa vượt mốc 12.000 USD/tấn lần đầu tiên trong lịch sử nhờ sự hỗ trợ của các yếu tố cung và cầu.

Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục - Ảnh 1.

Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục

Trong phiên ngày thứ Ba, giá đồng trên sàn giao dịch London đã đạt mức kỷ lục 12.159,5 USD/tấn, tăng hơn 35% kể từ đầu năm tới nay, và hiện đang hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2009. Nguyên nhân chính là các sự cố tại các mỏ đồng lớn ở Indonesia, Congo và Chile khiến sản lượng toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu từ xu hướng điện khí hóa và ngành công nghệ AI vẫn tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, cảnh báo áp thuế nhập khẩu đồng của Mỹ cũng thúc đẩy xu hướng tích trữ, khiến nguồn cung khan hiếm. Morgan Stanley dự báo thị trường đồng sẽ đối mặt mức thiếu hụt dự kiến lên tới 600.000 tấn vào năm sau.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Citi, giá kim loại đỏ có thể tiếp tục “leo thang mạnh” nhờ nhu cầu ngày càng lớn từ quá trình chuyển đổi năng lượng và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Điện khí hóa, mở rộng lưới điện và xây dựng các trung tâm dữ liệu đều đòi hỏi lượng lớn đồng cho hệ thống dây dẫn, truyền tải điện và hạ tầng làm mát.

Citi cho rằng tình trạng thiếu hụt đồng trong trung hạn – do nguồn cung từ các mỏ bị hạn chế – cùng với hiện tượng Mỹ tiếp tục “tích trữ” đồng nhờ cơ hội kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) dự kiến sẽ là những yếu tố chính đẩy giá kim loại này tăng mạnh.

Ngân hàng này dự báo giá đồng vào đầu năm 2026 có thể chạm mốc 13.000 USD/tấn và thậm chí lên tới 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.

Giám đốc điều hành (CEO) của Avatar Commodities, Andrew Glass, dự báo giá đồng có thể đạt “mức cao kỷ lục mới”, đặc biệt là khi hoạt động tích trữ tại Mỹ tiếp tục làm suy giảm nguồn cung đồng sẵn có trên thị trường quốc tế.

Ông Glass cho biết, đợt tăng giá đồng hiện tại phản ánh một “sự biến dạng bất thường” của thị trường, chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng về tác động của thuế quan, thay vì các yếu tố cung – cầu truyền thống. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu đồng từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới – đã gây thất vọng trong những tháng gần đây.

Chiến lược gia hàng hóa của ING, Ewa Manthey, dự đoán giá đồng sẽ tăng lên 12.000 USD/tấn vào quý II/2026, đồng thời cảnh báo giá đồng cao hơn sẽ làm giảm biên lợi nhuận trong các lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng.

Phát hiện mỏ khí đốt cực lớn tại quốc gia cung cấp dầu lớn nhất cho Việt Nam, trữ lượng hơn 28 tỷ mét khối cùng 120 triệu thùng khí ngưng tụ

Theo Kiên Dương (t/h)

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có

Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có Nổi bật

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? Nổi bật

Một quốc gia châu Á chuẩn bị khai thác đất hiếm từ bùn dưới đáy biển: Đưa vật liệu lên từ độ sâu 6.000m, quyết xây chuỗi cung ứng để 'dằn mặt' Trung Quốc

Một quốc gia châu Á chuẩn bị khai thác đất hiếm từ bùn dưới đáy biển: Đưa vật liệu lên từ độ sâu 6.000m, quyết xây chuỗi cung ứng để 'dằn mặt' Trung Quốc

11:37 , 24/12/2025
Trung Quốc đón tin vui

Trung Quốc đón tin vui

11:11 , 24/12/2025
Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu đồng 'rục rịch' xuống phố

Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu đồng 'rục rịch' xuống phố

10:46 , 24/12/2025
Rộn ràng thị trường xe máy phổ thông Việt Nam 2025: Tay ga chiếm sóng, có ‘ông lớn’ tung cả combo xăng - điện ở nhiều phân khúc

Rộn ràng thị trường xe máy phổ thông Việt Nam 2025: Tay ga chiếm sóng, có ‘ông lớn’ tung cả combo xăng - điện ở nhiều phân khúc

10:40 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên