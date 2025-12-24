Giá kim loại đồng đạt mức kỷ lục

Trong phiên ngày thứ Ba, giá đồng trên sàn giao dịch London đã đạt mức kỷ lục 12.159,5 USD/tấn, tăng hơn 35% kể từ đầu năm tới nay, và hiện đang hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2009. Nguyên nhân chính là các sự cố tại các mỏ đồng lớn ở Indonesia, Congo và Chile khiến sản lượng toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu từ xu hướng điện khí hóa và ngành công nghệ AI vẫn tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, cảnh báo áp thuế nhập khẩu đồng của Mỹ cũng thúc đẩy xu hướng tích trữ, khiến nguồn cung khan hiếm. Morgan Stanley dự báo thị trường đồng sẽ đối mặt mức thiếu hụt dự kiến lên tới 600.000 tấn vào năm sau.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng Citi, giá kim loại đỏ có thể tiếp tục “leo thang mạnh” nhờ nhu cầu ngày càng lớn từ quá trình chuyển đổi năng lượng và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Điện khí hóa, mở rộng lưới điện và xây dựng các trung tâm dữ liệu đều đòi hỏi lượng lớn đồng cho hệ thống dây dẫn, truyền tải điện và hạ tầng làm mát.

Citi cho rằng tình trạng thiếu hụt đồng trong trung hạn – do nguồn cung từ các mỏ bị hạn chế – cùng với hiện tượng Mỹ tiếp tục “tích trữ” đồng nhờ cơ hội kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage) dự kiến sẽ là những yếu tố chính đẩy giá kim loại này tăng mạnh.

Ngân hàng này dự báo giá đồng vào đầu năm 2026 có thể chạm mốc 13.000 USD/tấn và thậm chí lên tới 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.

Giám đốc điều hành (CEO) của Avatar Commodities, Andrew Glass, dự báo giá đồng có thể đạt “mức cao kỷ lục mới”, đặc biệt là khi hoạt động tích trữ tại Mỹ tiếp tục làm suy giảm nguồn cung đồng sẵn có trên thị trường quốc tế.

Ông Glass cho biết, đợt tăng giá đồng hiện tại phản ánh một “sự biến dạng bất thường” của thị trường, chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng về tác động của thuế quan, thay vì các yếu tố cung – cầu truyền thống. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu đồng từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới – đã gây thất vọng trong những tháng gần đây.

Chiến lược gia hàng hóa của ING, Ewa Manthey, dự đoán giá đồng sẽ tăng lên 12.000 USD/tấn vào quý II/2026, đồng thời cảnh báo giá đồng cao hơn sẽ làm giảm biên lợi nhuận trong các lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng.