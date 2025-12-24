Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu đồng 'rục rịch' xuống phố

24-12-2025 - 10:46 AM | Thị trường

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại các vựa cây cảnh lớn của Hà Nội đã trở nên tất bật. Để kịp phục vụ thú chơi Tết sớm, các nhà vườn đang hối hả đưa những gốc bưởi, quất thế giá trị cao lên chậu, chăm chút những công đoạn cuối cùng trước khi "xuống phố" đón xuân.

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, tại xã Sơn Đồng (Hà Nội) - một trong những “thủ phủ” quất, bưởi cảnh của Thủ đô đã dần sôi động chuẩn bị cho thị trường Tết.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tất bật lên chậu, tỉa tán, xuống lá, chỉnh thế, chăm sóc cho những cây quất, cây bưởi cảnh chuẩn bị xuất vườn.

Tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh (xã Sơn Đồng), hàng trăm cây bưởi lớn nhỏ được tạo thế cân đối, quả lấp lánh vàng ươm. Năm nay, gia đình ông chuẩn bị gần 200 cây bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết. Do thời tiết mưa nhiều, chất lượng quả có phần kém hơn mọi năm. Tuy nhiên, dù mới tháng 12 nhưng vườn của ông đã có nhiều thương lái đến đặt cọc với giá cao.

Để có được những gốc bưởi đẹp, phát triển tốt, chủ vườn sẽ “nuôi quả” từ sớm và giữ đến đúng dịp Tết. Ngoài ra, người trồng cũng phải tạo thế uốn tán đẹp, bấm ngọn để cây cân đối.

Bên cạnh loại chậu, chum truyền thống có kích thước lớn từ 5-20 triệu đồng, năm nay ông Vinh cho ra thị trường mẫu bưởi cảnh được trồng trong các chậu nhỏ với kiểu dáng lạ, nhỏ gọn, phù hợp với các gia đình có không gian trưng bày hạn chế.

Những cây bưởi quả vàng óng, sai trĩu tượng trưng cho sự đủ đầy, trù phú được ưa chuộng, “hút” khách những năm gần đây.

Cũng đang vào thời điểm tất bật nhất trong năm, những ngày này, nhà vườn của gia đình ông Trịnh Công Tuấn (xã Sơn Đồng) đã được nhiều thương lái tìm đến.

Theo đó, quất được trồng trong bình gốm 30 lít có giá dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/cây; quất chum loại 150 lít đến 200 lít giá cao hơn từ 3 triệu đến 7 triệu đồng/cây.

Để có cây quất đẹp phục vụ thị trường Tết, khoảng tháng 9, tháng 10 khi quả đã phát triển ổn định, các nhà vườn vào giai đoạn “nước rút” gò thế, tạo dáng cho cây; đồng thời tỉa bớt quả và cắt cành để cây bật lộc, đơm hoa vào đúng dịp Tết.

Hàng nghìn gốc quất chờ ngày lên chậu tại "thủ phủ" quất cảnh Sơn Đồng.

Các nhà vườn tất bật tuốt lá, đánh đào lên chậu.

Nhờ thổ nhưỡng phù hợp và kinh nghiệm nhiều năm, người dân nơi đây đã hình thành nghề trồng quất, bưởi cảnh có quy mô lớn và kỹ thuật cao, tạo ra những sản phẩm được khách hàng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… ưa chuộng mỗi khi Tết đến, xuân về.

Do số lượng cây nhiều, vườn luôn có từ 2-3 nhân công để chăm sóc, vận chuyển. Thời điểm này, nhà vườn đang hoàn tất những công đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi giao cho khách.

Phát hiện mỏ khí đốt cực lớn tại quốc gia cung cấp dầu lớn nhất cho Việt Nam, trữ lượng hơn 28 tỷ mét khối cùng 120 triệu thùng khí ngưng tụ

Theo Phùng Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có

Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có Nổi bật

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào?

Ông Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? Nổi bật

Rộn ràng thị trường xe máy phổ thông Việt Nam 2025: Tay ga chiếm sóng, có ‘ông lớn’ tung cả combo xăng - điện ở nhiều phân khúc

Rộn ràng thị trường xe máy phổ thông Việt Nam 2025: Tay ga chiếm sóng, có ‘ông lớn’ tung cả combo xăng - điện ở nhiều phân khúc

10:40 , 24/12/2025
Sàn vàng Thượng Hải: 'Pháo đài' mới nổi ở châu Á, tham vọng thay thế những sàn giao dịch 'vàng giấy' ở Phương Tây

Sàn vàng Thượng Hải: 'Pháo đài' mới nổi ở châu Á, tham vọng thay thế những sàn giao dịch 'vàng giấy' ở Phương Tây

10:09 , 24/12/2025
Geely mở 47 đại lý 3S sau chưa đầy một năm, lập kỷ lục thị trường ô tô Việt

Geely mở 47 đại lý 3S sau chưa đầy một năm, lập kỷ lục thị trường ô tô Việt

10:00 , 24/12/2025
Trải nghiệm Dreame Aqua10 Roller: Mẫu robot hút bụi lau nhà 'toàn năng'

Trải nghiệm Dreame Aqua10 Roller: Mẫu robot hút bụi lau nhà 'toàn năng'

09:46 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên