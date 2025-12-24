Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu đồng 'rục rịch' xuống phố
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại các vựa cây cảnh lớn của Hà Nội đã trở nên tất bật. Để kịp phục vụ thú chơi Tết sớm, các nhà vườn đang hối hả đưa những gốc bưởi, quất thế giá trị cao lên chậu, chăm chút những công đoạn cuối cùng trước khi "xuống phố" đón xuân.
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, tại xã Sơn Đồng (Hà Nội) - một trong những “thủ phủ” quất, bưởi cảnh của Thủ đô đã dần sôi động chuẩn bị cho thị trường Tết.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tất bật lên chậu, tỉa tán, xuống lá, chỉnh thế, chăm sóc cho những cây quất, cây bưởi cảnh chuẩn bị xuất vườn.
Tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh (xã Sơn Đồng), hàng trăm cây bưởi lớn nhỏ được tạo thế cân đối, quả lấp lánh vàng ươm. Năm nay, gia đình ông chuẩn bị gần 200 cây bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết. Do thời tiết mưa nhiều, chất lượng quả có phần kém hơn mọi năm. Tuy nhiên, dù mới tháng 12 nhưng vườn của ông đã có nhiều thương lái đến đặt cọc với giá cao.
Để có được những gốc bưởi đẹp, phát triển tốt, chủ vườn sẽ “nuôi quả” từ sớm và giữ đến đúng dịp Tết. Ngoài ra, người trồng cũng phải tạo thế uốn tán đẹp, bấm ngọn để cây cân đối.
Bên cạnh loại chậu, chum truyền thống có kích thước lớn từ 5-20 triệu đồng, năm nay ông Vinh cho ra thị trường mẫu bưởi cảnh được trồng trong các chậu nhỏ với kiểu dáng lạ, nhỏ gọn, phù hợp với các gia đình có không gian trưng bày hạn chế.
Những cây bưởi quả vàng óng, sai trĩu tượng trưng cho sự đủ đầy, trù phú được ưa chuộng, “hút” khách những năm gần đây.
Cũng đang vào thời điểm tất bật nhất trong năm, những ngày này, nhà vườn của gia đình ông Trịnh Công Tuấn (xã Sơn Đồng) đã được nhiều thương lái tìm đến.
Theo đó, quất được trồng trong bình gốm 30 lít có giá dao động từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/cây; quất chum loại 150 lít đến 200 lít giá cao hơn từ 3 triệu đến 7 triệu đồng/cây.
Để có cây quất đẹp phục vụ thị trường Tết, khoảng tháng 9, tháng 10 khi quả đã phát triển ổn định, các nhà vườn vào giai đoạn “nước rút” gò thế, tạo dáng cho cây; đồng thời tỉa bớt quả và cắt cành để cây bật lộc, đơm hoa vào đúng dịp Tết.
Hàng nghìn gốc quất chờ ngày lên chậu tại "thủ phủ" quất cảnh Sơn Đồng.
Các nhà vườn tất bật tuốt lá, đánh đào lên chậu.
Nhờ thổ nhưỡng phù hợp và kinh nghiệm nhiều năm, người dân nơi đây đã hình thành nghề trồng quất, bưởi cảnh có quy mô lớn và kỹ thuật cao, tạo ra những sản phẩm được khách hàng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… ưa chuộng mỗi khi Tết đến, xuân về.
Do số lượng cây nhiều, vườn luôn có từ 2-3 nhân công để chăm sóc, vận chuyển. Thời điểm này, nhà vườn đang hoàn tất những công đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi giao cho khách.
Theo Phùng Linh
