Bưởi cảnh, quất thế hàng chục triệu đồng 'rục rịch' xuống phố

Tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh (xã Sơn Đồng), hàng trăm cây bưởi lớn nhỏ được tạo thế cân đối, quả lấp lánh vàng ươm. Năm nay, gia đình ông chuẩn bị gần 200 cây bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết. Do thời tiết mưa nhiều, chất lượng quả có phần kém hơn mọi năm. Tuy nhiên, dù mới tháng 12 nhưng vườn của ông đã có nhiều thương lái đến đặt cọc với giá cao.