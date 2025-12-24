Geely mở 47 đại lý 3S sau chưa đầy một năm, lập kỷ lục thị trường ô tô Việt

Hãng cũng đặt mục tiêu hoàn tất mạng lưới 56 đại lý ngay trong quý I/2026. Với tiến độ này, Geely không chỉ vượt xa mặt bằng chung của các thương hiệu mới gia nhập thị trường, mà còn tiệm cận quy mô phân phối của nhiều hãng xe đã hiện diện tại Việt Nam trong thời gian dài.

Đi trước về hạ tầng phân phối - dịch vụ trong cuộc đua gia nhập thị trường

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc Geely mở rộng nhanh hệ thống đại lý cho thấy một cách tiếp cận khác biệt: ưu tiên xây dựng nền tảng phân phối và dịch vụ ngay từ giai đoạn đầu, thay vì mở rộng từng bước theo diễn biến doanh số.

Theo ghi nhận, chỉ sau chưa đầy 10 tháng hoạt động, Geely đã hiện diện tại hầu hết các tỉnh, thành trọng điểm. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và một số trung tâm kinh tế vùng, thương hiệu này triển khai song song nhiều showroom, tạo mật độ phủ đủ dày cho cả hoạt động bán hàng và hậu mãi.

Mạng lưới hệ thống showroom của Geely tính đến tháng 12/2025.

So với thông lệ của thị trường, đây là bước đi hiếm gặp. Nhiều thương hiệu ô tô trước đây thường mất từ 3 - 5 năm để đạt quy mô khoảng 40 showroom, trong khi Geely đã vượt qua mốc này trong chưa đầy một năm. Việc đầu tư mạnh tay cho hạ tầng giúp hãng rút ngắn giai đoạn thăm dò thị trường, đồng thời sớm giải quyết bài toán tiếp cận dịch vụ – yếu tố ngày càng được người tiêu dùng Việt quan tâm khi lựa chọn thương hiệu.

Các đại lý Geely được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, với không gian trưng bày, khu vực dịch vụ và quy trình vận hành được chuẩn hóa. Nhờ đó, trải nghiệm khách hàng được duy trì tương đối đồng đều giữa các địa phương, thay vì phụ thuộc lớn vào từng đại lý riêng lẻ.

Lợi thế từ hệ sinh thái phân phối - dịch vụ của Tasco Auto

Một yếu tố quan trọng lý giải cho tốc độ mở rộng nhanh của Geely là nền tảng hệ sinh thái sẵn có từ Tasco Auto - đơn vị phân phối và dịch vụ ô tô lớn tại Việt Nam, hiện chiếm khoảng 13,7% thị phần theo số liệu VAMA. Tasco Auto đang vận hành hơn 100 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đồng thời sở hữu và quản lý hơn 150 showroom ô tô thuộc 16 thương hiệu quốc tế.

Việc được phân phối trên nền tảng này giúp Geely tiếp cận ngay mạng lưới phân phối - dịch vụ đã có kinh nghiệm vận hành và am hiểu thị trường nội địa, thay vì phải xây dựng từng mắt xích từ đầu. Đây cũng là yếu tố giúp giảm đáng kể rào cản về hậu mãi, điểm thường khiến người tiêu dùng dè dặt với các thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng xe Trung Quốc.

Từ góc độ thị trường, việc nằm trong hệ sinh thái Tasco Auto được coi là lợi thế không nhỏ của Geely trong giai đoạn ngành ô tô đang cạnh tranh rất gay gắt hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc, khi người mua ngày càng quan tâm đến chi phí sở hữu dài hạn và khả năng sửa chữa, bảo dưỡng, quy mô mạng lưới phân phối - dịch vụ đang trở thành điều kiện gần như bắt buộc nếu một thương hiệu muốn phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, đến hết quý I/2026, Geely sẽ hoàn tất hệ thống 56 đại lý trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ sau một năm hoạt động, hãng xe này có thể sở hữu mạng lưới phân phối ngang bằng, thậm chí vượt qua nhiều thương hiệu đã hiện diện lâu năm, đồng thời dẫn đầu nhóm các thương hiệu Trung Quốc đang gia nhập thị trường Việt Nam.