BYD sắp đạt 'cột mốc vàng'

24-12-2025 - 09:25 AM | Thị trường

Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, việc BYD đạt cột mốc 1 triệu xe xuất khẩu khi kết thúc năm 2025 là khả thi.

Dữ liệu ngành xe mới nhất được Car News China trích dẫn ngày 23/12 cho thấy: Trong tháng 11/2025, lượng xe du lịch xuất khẩu của BYD đạt mốc 128.067 xe, tăng 313,4% so với cùng kỳ năm trước và 59,9% so với tháng 10.

Tính chung 11 tháng đầu năm, hãng đã xuất khẩu tổng cộng 878.498 xe, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, số lượng ô tô xuất khẩu của BYD trong năm 2025 đã tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, mở rộng sự hiện diện tới 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về hiệu quả kinh doanh tại các thị trường cụ thể, BYD ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể ở phân khúc xe năng lượng mới (NEV) và vượt qua doanh số của Tesla ở nhiều thị trường trọng điểm.

Xe điện của BYD đang dẫn đầu ở nhiều quốc gia châu Âu.

Tại châu Âu, trong tháng 11/2025, hãng xe này chiếm lĩnh 2% thị phần, đồng thời dẫn đầu phân khúc xe năng lượng mới tại các quốc gia như: Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Ireland...

Ngoài ra, ở châu Á và Mỹ Latin, doanh số BYD cũng dẫn đầu tại các thị trường: Brazil, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Thái Lan và Trung Quốc.

Riêng tại Singapore, BYD không chỉ dẫn đầu mảng xe điện mà còn vượt qua doanh số của các thương hiệu xe xăng truyền thống để trở thành hãng xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Mới đây, vào ngày 18/12, hãng này đã đạt một cột mốc 15 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng, trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên đạt được thành tích này.

Xét về thứ hạng xuất khẩu chung của các hãng xe Trung Quốc, BYD hiện vẫn đang đứng sau Chery. Tuy nhiên, sự chênh lệch này được giới quan sát đánh giá là đang thu hẹp dần, vì hai lý do chính:

Thứ nhất, xuất khẩu của Chery chủ yếu là xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE). Trong khi đó, BYD đang tập trung sản xuất xe năng lượng mới (NEV), dòng xe được dự báo sẽ là xu hướng tương lai.

Thứ hai, khoảng cách về lượng xe xuất khẩu giữa hai hãng trong tháng 11 đã ở mức rất nhỏ. Cụ thể, Chery xuất khẩu ra thị trường nước ngoài 135.190 xe so với 128.067 xe của BYD.

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

