Trải nghiệm Dreame Aqua10 Roller: Mẫu robot hút bụi lau nhà 'toàn năng'

Thú thật, tôi vốn là người khá kỹ tính trong việc dọn dẹp. Trước đây, tôi luôn giữ định kiến rằng "máy móc sao kỹ bằng tay người". Nhưng sau một tuần bận rộn đến mức không có thời gian thở, tôi đã quyết định trải nghiệm Aqua10 Roller và kết quả thực sự ấn tượng.

Lực hút hàng đầu

Điểm gây chú ý đầu tiên là thiết kế của Aqua10 Roller với tone màu đen sang trọng rất hợp với căn hộ hiện đại. Sau khi setup app và cho máy quét bản đồ nhà, mất khoảng 5 phút là xong sơ đồ căn chung cư khoảng 60m2, tôi bắt đầu cho robot bắt tay vào việc.

Cảm giác nhìn robot len lỏi qua chân bàn, chân ghế một cách mượt mà khá thú vị. Tiếng ồn ở mức chấp nhận được, không gây khó chịu dù mình đang xem phim.

Bên cạnh đó, Aqua 10 Roller còn có cụm cảm biến Lidar “thụt thò”. Chiều cao của khe hở thiết bị có thể chui vào là 8,9 cm, giúp dễ dàng len lỏi vào những khu vực thấp như gầm ghế, gầm giường.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên Aqua10 Roller chính là lực hút Vormax lên tới 30.000 Pa. Đây là mức công suất mạnh mẽ nhất hiện nay trên thị trường. Bên cạnh đó, mẫu robot này còn có chổi kép HyperStream và chổi cạnh tự động vươn dài, cho phép thiết bị xử lý triệt để mọi loại bụi bẩn, từ các hạt bụi mịn đến các tác nhân khó chịu như lông thú cưng.

Khác biệt với các phương pháp lau truyền thống, Aqua10 Roller sử dụng cuộn lăn tròn dài đến 26 cm.

Tôi đã thử "làm khó" Aqua10 Roller bằng cách cố tình để tóc rụng, vụn giấy… ở phòng ngủ và làm đổ một ít cà phê sữa trong khu bếp. Kết quả, công nghệ con lăn của dòng này thực sự phát huy tác dụng.

Thay vì chỉ kéo lê miếng giẻ như các dòng cũ, con lăn xoay liên tục giúp đánh bay vết cà phê khô khá nhanh. Đặc biệt, là phần tóc không bị rối bù vào bàn chải chính điểm cộng cực lớn dành cho hội chị em.

Nhiều tính năng hiện đại

Đối với những không gian nội thất có sử dụng thảm, Dreame đã trang bị công nghệ AutoSeal tiên tiến. Khi phát hiện thảm, robot sẽ tự động hạ khung chắn xuống để ngăn chặn rò rỉ nước, đảm bảo thảm luôn trong tình trạng khô ráo.

Ngoài ra, tôi còn ấn tượng với Aqua10 Roller là vì tính năng ProLeap "chân cơ học”. Không chỉ đơn thuần dựa vào bánh xe lớn để vượt qua vật cản, robot hút bụi này còn có thêm 2 “cánh tay” với bánh xe nhỏ ẩn dưới thân, kết hợp với cảm biến dToF giúp nâng toàn bộ robot và vượt chướng ngại lên đến 6 cm.

Trên thực tế, khi thử nghiệm trong các không gian có ngạch cửa cao hoặc đường ray ban công, Aqua10 Roller cho thấy khả năng di chuyển mượt mà mà không bị kẹt lại. Điều này giúp robot trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngôi nhà có sàn không đồng nhất hoặc có nhiều khu vực bị chia cắt.

Một điểm cộng khác của Aqua10 Roller chính là trạm sạc đa năng. Sau khi dọn xong, robot tự quay về trạm để giặt giẻ bằng nước nóng lên đến 100 độ C và sấy khô. Trước đây, tôi ngại nhất là robot hút xong lại phải đi giặt cái giẻ với mùi hôi khó chịu. Giờ thì mọi thứ tự động 100%. Mở khay nước bẩn ra đổ mà "sốc" vì không ngờ sàn nhà tôi lại bẩn đến thế dù nhìn bằng mắt thường thấy khá sạch.

Công nghệ AI được tích hợp giúp robot nhận diện vật thể trong không gian 3D, từ đó tránh va chạm vào đồ nội thất hay vật dụng nhỏ như dây điện, dép.

Ứng dụng Dreamehome có giao diện vô cùng đơn giản, dễ sử dụng vào thao tác tiện lợi. Người dùng có thể xem được các thông số về thời lượng pin, trạng thái hoạt động hay điều chỉnh hút bụi, lau nhà theo sở thích… một cách nhanh chóng trên ứng dụng này.

Dreame Aqua10 Roller được trang bị cả chế độ chăm sóc thú cưng cho những gia đình nuôi chó, mèo. Trong quá trình dọn dẹp, robot có thể nhận diện, né tránh hay chụp ảnh thú cưng.

Hiện tại, Dreame Aqua10 Roller có giá niêm yết là 34.990.000 VNĐ. Tuy nhiên, một số hệ thống đang có chương trình giảm còn 24.890.000 VNĐ. Đây thực sự là mẫu robot “toàn năng” khi sở hữu lực hút mạnh mẽ, thiết kế hiện đại, khả năng lau tốt cùng rất nhiều tính năng thông minh.

Sau một tuần, tôi cảm nhận rõ được thay đổi lớn: Sự thảnh thơi. Thay vì dành 30 phút mỗi tối để hút bụi, lau nhà, tôi dùng thời gian đó để đọc sách hoặc xem phim. Cảm giác đi chân trần trên sàn nhà lúc nào cũng bóng loáng, không một hạt sạn nhỏ thực sự rất thích.





