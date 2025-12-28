Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh

28-12-2025 - 09:10 AM | Thị trường

Với 4 ngày nghỉ dịp Tết dương lịch 2026, nhiều gia đình đã lên kế hoạch thuê xe tự lái đi chơi hoặc về quê.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết lịch nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày mới được "chốt" gần đây nên nhiều người không kịp đặt vé máy bay với giá tốt. Nhiều khách chuyển sang phương án thuê xe tự lái, nhất là những người có kế hoạch di chuyển ở phạm vi không quá xa. Tuy nhiên, số lượng khách liên hệ thuê xe tự lái đến thời điểm này chỉ tương đương cùng kỳ năm ngoái. "Mong rằng sang đầu tuần tới, khi đến sát ngày nghỉ lễ, khách sẽ liên hệ đặt thuê xe nhiều hơn" - ông Long hy vọng.

Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh - Ảnh 1.

Tiền đặt cọc thuê xe tự lái tăng gấp nhiều lần khiến nhu cầu thuê xe giảm đáng kể

Ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam, thông tin số đơn đặt thuê xe tự lái hiện đạt 40%-50% tổng số xe hiện có, cao hơn mức 30% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách đặt thuê xe tại khu vực TP HCM chủ yếu đi các tuyến tới biển Phan Thiết, Vũng Tàu và miền Tây. Còn ở khu vực Hà Nội, khách thuê xe chủ yếu đến các địa phương lân cận phía Bắc. "Đơn hàng dịp nghỉ lễ này tăng là nhờ công ty mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh, thành" - ông Hiếu cho biết.

Theo các app cho thuê xe tự lái, nhu cầu thuê xe năm nay nhìn chung giảm mạnh, mức giảm lên tới 40% so với cách đây 2 năm, bởi nhiều lý do như lo ngại phạt nguội; bên cho thuê yêu cầu gói thuê dài nhưng khách hàng chỉ có nhu cầu thuê 1-2 ngày; giá cho thuê tăng cao, thậm chí tăng 50%-100% so với ngày thường; phí đặt cọc tăng gấp 2-4 lần so với trước kia...

Nhu cầu du lịch tăng cao, vé máy bay Tết Dương lịch lại 'sốt xình xịch'

Theo L.Giang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tung dịch vụ xe tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng/chuyến

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng tung dịch vụ xe tải nội đô, giá cước từ 110.000 đồng/chuyến Nổi bật

Gạo Việt Nam, Thái Lan gặp khó, quốc gia sở hữu gạo ngon nhất thế giới 7 năm liên tiếp bất ngờ báo tin vui

Gạo Việt Nam, Thái Lan gặp khó, quốc gia sở hữu gạo ngon nhất thế giới 7 năm liên tiếp bất ngờ báo tin vui Nổi bật

Khoan sâu xuống đáy biển, một quốc gia trúng lớn: Phát hiện giếng dầu chứa 22 triệu tấn dầu thô và khí ngưng tụ, 5 tỷ m³ khí tự nhiên

Khoan sâu xuống đáy biển, một quốc gia trúng lớn: Phát hiện giếng dầu chứa 22 triệu tấn dầu thô và khí ngưng tụ, 5 tỷ m³ khí tự nhiên

08:25 , 28/12/2025
Lũ lụt, dịch bệnh bùng phát, cuối năm có thiếu thịt heo?

Lũ lụt, dịch bệnh bùng phát, cuối năm có thiếu thịt heo?

07:01 , 28/12/2025
Không để thiếu điện, thiếu hàng hóa trong mọi tình huống

Không để thiếu điện, thiếu hàng hóa trong mọi tình huống

21:03 , 27/12/2025
Lexus IS 2026 tăng giá bán: Là bản facelift nhưng nội thất hoàn toàn mới, loại bỏ máy 2.0 từng mở bán tại Việt Nam

Lexus IS 2026 tăng giá bán: Là bản facelift nhưng nội thất hoàn toàn mới, loại bỏ máy 2.0 từng mở bán tại Việt Nam

20:30 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên