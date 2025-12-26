Hoa Tết về phố, 'bỏng tay' giá bưởi Diễn ở TPHCM
Dù còn gần hai tháng mới đến Tết Nguyên đán 2026, các cung đường tại TPHCM đã bắt đầu nhuộm sắc hoa xuân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thiên tai và bão lũ vừa qua, nguồn cung sụt giảm khiến giá nhiều loại hoa trái, đặc biệt là bưởi Diễn tăng phi mã, có nơi tăng gấp đôi so với mọi năm.
Dạo quanh các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Trường Chinh..., người dân TPHCM bắt ngờ gặp những hàng dài hoa kiểng Tết như mai Thái, cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa giấy… được bày bán xôm tụ.
“Tôi đi ngang đường Thành Thái (phường Diên Hồng) thấy người bán hoa Tết rất nhộn nhịp. Thấy hoa Tết bày bán ở cung đường này là biết Tết đã đến rất gần” – chị Hoa Tranh (28 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) nói.
Năm nay, nhiều nhà vườn ở miền Tây và các đại lý phía Bắc đã chủ động đưa hàng lên phố sớm để phục vụ nhu cầu trang trí Noel và Tết Dương lịch. Bà Minh, chủ một cửa hàng hoa kiểng trên đường Bắc Hải (phường Tân Hòa) nói rằng, dù hoa Tết đổ bộ sớm nhưng đã có khá nhiều người đến mua dù sức mua chưa thực sự bùng nổ. "Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 5-7 cặp, ngày cao điểm có thể lên tới 20 chậu.
Theo tìm hiểu, các loại hoa Tết có giá tăng từ 30 - 50%. Cúc mâm xôi loại nhỏ giá từ 100.000 - 120.000 đồng, loại lớn lên đến 300.000 đồng/chậu; cẩm tú cầu giá bán từ 150.000 – 200.000 đồng/chậu; hoo hồng từ 170.000 đồng/chậu; mai Thái dao động từ 400.000 – 700.000 đồng/chậu…
Nóng nhất trên thị trường hoa trái Tết năm nay chính là phân khúc bưởi Diễn kiểng. Dọc tuyến đường Mai Chí Thọ, những chậu bưởi Diễn trĩu quả, chín vàng đã sớm xuất hiện. Tuy nhiên, do tác động kéo dài của bão Yagi từ năm trước, sản lượng bưởi Diễn năm nay sụt giảm nghiêm trọng, ước tính giảm tới 70%.
Tình trạng khan hàng đã đẩy mặt bằng giá tăng vọt so với Tết năm ngoái. Cụ thể, cây cỡ nhỏ năm ngoái có giá khoảng 5,5 triệu đồng/cây, nay tăng lên mức 7,5 - 9 triệu đồng/cây; cây cỡ trung và lớn dao động từ vài chục triệu đồng/cây, tùy vào dáng thế và số lượng quả.
Những gốc bưởi Diễn cổ thụ có tán lớn, quả đều, dáng đẹp đang được chào bán với giá từ 45 - 50 triệu đồng/cây; thậm chí lên tới hơn 100 triệu đồng/cây.
Mặc dù giá tăng mạnh, một số nhà vườn cho biết lượng khách hàng đặt mua sớm vẫn khá tích cực. Đến giữa tháng 12, đã có những vườn giao được gần 20 chậu lớn, nhỏ cho khách chơi Tết sớm.
Theo các nhà vườn, nguyên nhân khiến giá hoa kiểng Tết năm nay tăng do mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, làm hư hỏng diện tích lớn hoa kiểng, cùng với đó là chi phí phân bón và vận chuyển tăng cao. Các nhà vườn dự báo nếu nhu cầu tăng cao vào sát Tết, giá hoa có thể sẽ còn tiếp tục leo thang do tình trạng khan hiếm hàng hóa.
