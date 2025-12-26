Hoa Tết về phố, 'bỏng tay' giá bưởi Diễn ở TPHCM

Năm nay, nhiều nhà vườn ở miền Tây và các đại lý phía Bắc đã chủ động đưa hàng lên phố sớm để phục vụ nhu cầu trang trí Noel và Tết Dương lịch. Bà Minh, chủ một cửa hàng hoa kiểng trên đường Bắc Hải (phường Tân Hòa) nói rằng, dù hoa Tết đổ bộ sớm nhưng đã có khá nhiều người đến mua dù sức mua chưa thực sự bùng nổ. "Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 5-7 cặp, ngày cao điểm có thể lên tới 20 chậu.