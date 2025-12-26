VinFast đang muốn chơi lớn tại Ấn Độ năm sau với loạt xe mới từ VF 3 tới VF 9

VinFast đang tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường Ấn Độ với kế hoạch ra mắt thêm ba mẫu xe điện hoàn toàn mới trong năm 2026. Sau khi chính thức gia nhập thị trường này vào cuối năm 2025 bằng hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, thương hiệu ô tô điện đến từ Việt Nam cho thấy tham vọng xây dựng danh mục sản phẩm đầy đủ, phủ rộng nhiều phân khúc khác nhau tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

VinFast Limo Green hướng tới nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Mẫu xe đầu tiên trong kế hoạch ra mắt năm 2026 là VinFast Limo Green, một mẫu MPV thuần điện hướng tới nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ vận chuyển. Xe được phát triển với cấu hình 3 hàng ghế, bố trí 5+2 chỗ ngồi, tập trung vào không gian và sự thực dụng. Theo thông tin công bố, Limo Green sử dụng pin dung lượng 60,1 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, đi kèm khả năng sạc nhanh DC công suất tối đa 80 kW. Mẫu MPV điện này được định vị ở phân khúc trung cao, với giá bán dự kiến tại Ấn Độ vào khoảng 22–26 lakh rupee, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ MPV điện đang manh nha xuất hiện tại thị trường này.

Bên cạnh đó, VinFast cũng dự kiến đưa mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3 tới Ấn Độ nhằm tiếp cận nhóm khách hàng đô thị, ưu tiên giá bán và chi phí sử dụng. VF 3 có thiết kế nhỏ gọn, mang phong cách mini SUV, bố trí 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Xe sử dụng pin dung lượng 18,64 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 210 km theo chu trình thử nghiệm, kết hợp với động cơ điện có công suất 43,5 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. VF 3 hỗ trợ sạc nhanh, có thể nạp pin từ 10 lên 70% trong khoảng hơn 30 phút. Với lợi thế về kích thước và chi phí, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng mini EV đang được ưa chuộng tại Ấn Độ.

VF 3 là mẫu xe điện cỡ nhỏ, tập trung vào nhu cầu di chuyển đô thị với chi phí hợp lý. Ảnh: VinFast

Mẫu xe thứ ba trong kế hoạch mở rộng danh mục là VinFast VF 9, SUV điện cỡ lớn và cũng là sản phẩm cao cấp nhất của hãng tại thị trường này. VF 9 sở hữu thiết kế 3 hàng ghế, cung cấp tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình đông người hoặc khách hàng cao cấp. Xe sử dụng bộ pin dung lượng lớn 123 kWh, cho tầm hoạt động ước tính hơn 500 km theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản dẫn động 2 cầu với hai mô-tơ điện cho công suất khoảng 408 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. VF 9 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như ghế thông gió và massage, màn hình giải trí cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 13 loa và cửa sổ trời toàn cảnh, cho thấy tham vọng cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn.

VF 9 đóng vai trò SUV điện cỡ lớn, đại diện cho phân khúc cao cấp của VinFast. Ảnh: VinFast

Việc lên kế hoạch ra mắt liên tiếp ba mẫu xe điện mới cho thấy VinFast không chỉ thử nghiệm thị trường Ấn Độ mà đang nghiêm túc đầu tư dài hạn. Với lợi thế nhà máy đặt tại bang Tamil Nadu và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm từ xe điện đô thị cỡ nhỏ, MPV gia đình cho đến SUV cỡ lớn, VinFast đang từng bước xây dựng chỗ đứng tại một thị trường có tốc độ điện hóa nhanh và mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Năm 2026 được xem là cột mốc quan trọng, quyết định khả năng mở rộng và định hình thương hiệu VinFast tại Ấn Độ trong giai đoạn tiếp theo.