Lộ diện kim loại quý 'nóng' nhất năm 2025

08-12-2025 - 10:58 AM | Thị trường

Bạc đang tỏ ra là kênh đầu tư bùng nổ trên thị trường kim loại quý năm 2025 khi giá liên tục tăng cao nhất mọi thời đại.

Trong phiên giao dịch 3/12, thị trường kim loại quý toàn cầu chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi giá bạc hợp đồng tương lai chạm mốc 59,655 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất mọi thời đại, chính thức xô đổ kỷ lục cũ 58,85 USD thiết lập hồi đầu tháng.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng tới 102%. Đà tăng mạnh này khẳng định bạc là tài sản có hiệu suất vượt trội trong số các loại tài sản chính, vượt xa cả thị trường chứng khoán và vàng.

Mức độ tăng giá của bạc trở nên rõ ràng khi so sánh với hiệu suất thị trường chung. Trong khi vàng đạt mức tăng trưởng 60% thì mức tăng 102% của bạc thể hiện mức vượt trội 42 điểm phần trăm.

Đáng chú ý hơn nữa là so sánh với thị trường chứng khoán, nơi chỉ số S&P/ASX All Ordinaries tăng khoảng 5%, cho thấy mức chênh lệch 97 điểm phần trăm của bạc so với các khoản đầu tư cổ phiếu truyền thống.

Giá bạc tăng kỷ lục trong năm 2025. (Ảnh: Discoveryalert)

Chênh lệch hiệu suất này cho thấy những thay đổi cơ bản trong sở thích phân bổ của nhà đầu tư, không phải là vị thế đầu cơ tạm thời. Hơn nữa, giá bạc đạt mức cao nhất mọi thời đại phản ánh những thay đổi về nhu cầu mang tính cấu trúc, vượt ra ngoài dòng chảy trú ẩn an toàn thông thường.

Theo Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, đà tăng mạnh của bạc phản ánh “sự mất kết nối sâu sắc giữa nguồn cung vật chất ngày càng khan hiếm và bối cảnh vĩ mô thuận lợi”.

Trong bức tranh tiêu thụ bạc toàn cầu, năng lượng xanh đang đóng vai trò chủ chốt. Bạc là thành phần không thể thiếu trong các tấm pin mặt trời quang điện, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng điện khí hóa và mở rộng đầu tư hạ tầng năng lượng tái tạo.

Sản xuất xe điện tạo thêm một tầng tiêu thụ nữa, vì những chiếc xe này cần nhiều bạc hơn đáng kể trên mỗi đơn vị so với ô tô truyền thống. Hệ thống kết nối pin, cơ sở hạ tầng sạc và các gói thiết bị điện tử tiên tiến đều đòi hỏi các linh kiện bạc cao cấp, tạo ra hiệu ứng nhân lên khi việc áp dụng xe điện tăng tốc trên toàn cầu.

Với mức tăng hơn 100% từ đầu năm và nguồn cung thắt chặt, nhiều chuyên gia tin rằng giá bạc vẫn có thể leo thang. Sự kết hợp giữa nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ, đà phát triển của nền kinh tế xanh và lượng tồn kho giảm đã tạo nền tảng vững chắc để bạc tiếp tục giữ vị trí là một trong những kim loại có diễn biến đáng chú ý nhất năm nay.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng không quên cảnh báo kênh đầu tư này vẫn sẽ tiềm ẩn những rủi ro. Việc các tổ chức chốt lời có thể tạo ra áp lực bán đáng kể. Các nhà đầu tư lớn đã tích lũy vị thế trong giai đoạn đầu có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận, tạm thời áp đảo nhu cầu từ những người tham gia thị trường mới.

Vì vậy, chuyên gia khuyên những người đang có ý định "đu theo" cơn sóng này hãy thận trọng. Đừng để bị cuốn vào biểu đồ hình parabol mà quên mất rằng sau mỗi đợt tăng nóng thường là những nhịp điều chỉnh lạnh lùng.

Giá ‘kim loại của quỷ’ lập kỷ lục giữa cơn khát cung, dự báo chưa dừng đà tăng vì 2 nguyên nhân

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

