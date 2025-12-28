Biến động tại "thủ phủ" xe điện toàn cầu: Mặt hàng tỷ USD của Việt Nam trong chuỗi lốp xe rơi vào thế khó

"Kỷ nguyên ưu đãi xe điện" sẽ kết thúc

Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phát hành Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 22/12/2025.

Bản tin cho biết, doanh số xe điện toàn cầu đang có dấu hiệu chậm lại khi các thị trường chủ chốt như Trung Quốc và Mỹ đồng loạt siết chặt chính sách ưu đãi, làm suy yếu động lực tăng trưởng của ngành.

Bản tin dẫn dữ liệu do Benchmark Mineral Intelligence (BMI) công bố ngày 12/12 cho thấy, trong tháng 11/2025, lượng xe điện bán ra trên toàn cầu đạt gần 2 triệu chiếc, chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong nhiều tháng gần đây.

Tại Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, doanh số tháng 11 đạt 1,3 triệu chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo năm thấp nhất kể từ đầu năm 2024. Trung Quốc hiện chiếm hơn một nửa doanh số xe điện toàn cầu. Theo BMI, việc Trung Quốc loại xe điện khỏi danh mục ngành công nghiệp chiến lược và từng bước cắt giảm trợ cấp vào cuối năm đang ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý người tiêu dùng.

BMI nhận định nhu cầu xe điện vẫn tiếp tục tăng nhưng với tốc độ không đồng đều, phụ thuộc lớn vào định hướng chính sách tại từng thị trường. Trong đó, Trung Quốc và Hoa Kỳ được xem là hai khu vực có biến động mạnh nhất. Theo dự báo, năm 2026 sẽ đánh dấu sự kết thúc của "kỷ nguyên ưu đãi" đối với xe điện, khi loại phương tiện này bắt đầu chịu thuế mua hàng 5% tại một số thị trường lớn.

Trong cả năm 2025, Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên (ANRPC) dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu sẽ tăng 1,3% so với năm 2024, lên 14,89 triệu tấn, trong khi nhu cầu chỉ tăng 0,8% lên 15,56 triệu tấn, trong bối cảnh nhiều bất ổn địa chính trị.

Cao su - mặt hàng tỷ USD của Việt Nam khó khăn

Tại Việt Nam, bản tin dẫn số liệu từ Cục Hải quan cho thấy tháng 11/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất, dù xuất khẩu tới nhiều thị trường chủ lực khác vẫn ghi nhận tăng trưởng.

Xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc trong tháng 11/2025 đạt 152.067 tấn, trị giá 257,14 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2025, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng tới 73,4% với khối lượng đạt gần 1,22 triệu tấn, trị giá 2,11 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2024 giảm 2,9% về lượng, nhưng tăng 2% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu sang thị trường này đạt bình quân 1.877 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Ấn Độ giảm mạnh trong 11 tháng năm 2025. Ngoài ra, lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Đức, Nga, thị trường Đài Loan, Sri Lanka… cũng giảm. Ngược lại, Malaysia và Indonesia vươn lên vị trí thứ 3 và thứ 4 về thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025.

Bản tin dự báo: Xuất khẩu cao su sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới, trong bối cảnh tiêu thụ cao su toàn cầu đang có dấu hiệu chậm lại theo dự kiến của ANRPC. Tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất, doanh số ô tô – lĩnh vực sử dụng nhiều cao su nhất - đang suy yếu. Đồng thời, xu hướng đa dạng hóa nguồn cung, gia tăng nhập khẩu từ nhiều thị trường khác nhau của Trung Quốc cũng làm gia tăng áp lực đối với hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam.

Bản tin cũng dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu cao su từ Thái Lan, Nga, Bờ Biển Ngà, nhưng giảm nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Thái Lan vẫn chiếm thị phần cao nhất 34,3%. Thị phần cao su của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc tính theo lượng đã giảm xuống còn 14,7% từ mức 17,7% của cùng kỳ năm 2024.

Về giá, trong 10 tháng năm 2025, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt bình quân 1.787 USD/tấn, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024. Mức giá này cao hơn so với giá bình quân cao su của Nga và Lào, nhưng thấp hơn đáng kể so với Thái Lan, Malaysia, Bờ Biển Ngà…

Bản tin cho biết, nhập khẩu cao su của Trung Quốc chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất săm lốp ô tô. Tuy nhiên, theo số liệu từ Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc (CPCA), doanh số ô tô tại Trung Quốc trong tháng 11/2025 giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận tháng suy giảm thứ hai liên tiếp và là mức giảm sâu nhất trong vòng 10 tháng, trong bối cảnh nhu cầu yếu đi trước thời điểm các gói trợ cấp của Chính phủ kết thúc.

Bên cạnh đó, theo Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc (CADA), lượng xe tồn kho tại các đại lý bán xe mới trên toàn quốc đã tăng lên mức tương đương 47 ngày cung ứng trong tháng 11, so với 35 ngày của tháng trước, phản ánh rõ nét tình trạng tiêu thụ chậm lại của thị trường.



