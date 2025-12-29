Từ giảm giá xe đến ra mắt dich vụ sạc, đổi pin miễn phí - Yamaha sẽ 'tất tay' ở mảng xe điện?

Thương hiệu xe máy Yamaha, vừa có một bước đi mới ở thị trường Việt Nam. Cụ thể, từ 1/1/2026, hãng sẽ triển khai hệ sinh thái trạm sạc và trạm đổi pin xe điện miễn phí dành riêng cho dòng xe NEO's tại hai thị trường lớn nhất là Hà Nội và TP.HCM.

Chương trình này cho phép chủ sở hữu xe máy điện thực hiện việc thay thế pin đã hết bằng pin đầy một cách nhanh chóng tại các trạm tự động.

Người dùng xe máy điện NEO's sẽ được đổi pin và sạc pin miễn phí.

Ngoài ra, khách hàng không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho việc sạc pin xe điện tại trạm sạc của hãng.

Bên cạnh hạ tầng trạm đổi pin, hãng xe Nhật Bản còn tích hợp dịch vụ cứu hộ miễn phí để hỗ trợ khách hàng trong các tình huống sự cố trên đường.

Việc kết hợp giữa đổi pin nhanh và cứu hộ tận nơi giúp loại bỏ những rào cản về tâm lý lo ngại hết điện giữa chừng của người dùng xe điện.

Đây là kế hoạch của hãng nhằm khẳng định vị thế và chiếm lĩnh thị phần xe máy điện tại Việt Nam trong tương lai.

Hệ thống đại lý ủy quyền Yamaha Town tại Hà Nội và TP.HCM đóng vai trò là các địa điểm cung cấp và duy trì dịch vụ này. Tại các trạm, quy trình thay pin được thiết kế để người sử dụng có thể tự thực hiện bằng các thao tác kỹ thuật cơ bản.

Trước đó, tại một số đại lý ủy quyền của Yamaha ﻿tại Hà Nội, dòng xe điện NEO's đã được giảm giá mạnh, từ mức giá niêm yết gần 50 triệu đồng giảm xuống còn từ 30 triệu đến 34 triệu đồng.

Các động thái trên nhiều khả năng là cách hãng xe máy Nhật này điều chỉnh lại vị thế của dòng xe NEO's trong phân khúc xe máy điện hiện nay. Đồng thời, nó cũng cho thấy tham vọng của Yamaha trong việc cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trong phân khúc xe điện tại thị trường Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào bán sản phẩm, hãng đang chuyển hướng sang cung cấp giải pháp một cách đồng bộ.

Việc thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để hãng mở rộng mô hình này ra các tỉnh thành khác trong tương lai. Người tiêu dùng hiện nay có thêm lựa chọn thiết thực khi hạ tầng hỗ trợ xe điện ngày càng trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn.